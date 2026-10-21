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Coxinha da asa crocante com quiabo sem baba na airfryer; receita prática salva o almoço em poucos minutos

Aprenda a tirar toda a baba e deixar o frango dourado usando temperos certos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:00

Coxinha da asa crocante com quiabo tostado na airfryer Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O clássico frango com quiabo ganha uma versão rápida e sem aquela sujeira no fogão. Na airfryer, as coxinhas da asa ficam com uma pele crocante que lembra churrasco, enquanto o quiabo assa rapidinho, perdendo toda a baba e virando um petisco perfeito.

Veja como fazer coxinha da asa crocante com quiabo na airfryer

O clássico frango com quiabo ganha uma versão rápida e sem aquela sujeira no fogão. Na airfryer, as coxinhas da asa ficam com uma pele crocante que lembra churrasco, enquanto o quiabo assa rapidinho, perdendo toda a baba e virando um petisco perfeito. por Imagem gerada por inteligência artificial
Essa receita resolve o almoço com muita facilidade, já que o frango e o quiabo levam os mesmos temperos.  por Imagem gerada por inteligência artificial
A cebola roxa cortada em pedaços grandes doura no fundo da cesta, lembrando os sabores da comida de vó sem você precisar vigiar a panela. por Imagem gerada por inteligência artificial
O que você vai precisar: 500g de coxinha da asa de frango, 1 xícara e meia de quiabos lavados, bem secos e cortados ao meio. 1/2 cebola cortada em pedaços grandes, 1 colher de sopa de azeite, Alho amassado, páprica picante, cominho, vinagre e sal a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo rápido: Tempere o frango com alho, sal, algumas gotas de vinagre e páprica picante.  por Imagem gerada por inteligência artificial
 Modo de preparo rápido: Seque os quiabos com um pano de prato limpo (isso evita que soltem baba) e misture com a cebola, o azeite e uma pitada de sal. por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo rápido: Espalhe o frango no fundo da gaveta e asse a 180°C por 15 minutos.  por Imagem gerada por inteligência artificial
Modo de preparo rápido: Abra o cesto, adicione o quiabo e a cebola ao redor da carne, mexa devagar e aumente para 200°C por mais 10 a 12 minutos, até o frango ficar bem dourado e o quiabo tostado. por Imagem gerada por inteligência artificial
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O clássico frango com quiabo ganha uma versão rápida e sem aquela sujeira no fogão. Na airfryer, as coxinhas da asa ficam com uma pele crocante que lembra churrasco, enquanto o quiabo assa rapidinho, perdendo toda a baba e virando um petisco perfeito. por Imagem gerada por inteligência artificial

Essa receita resolve o almoço com muita facilidade, já que o frango e o quiabo levam os mesmos temperos. A cebola roxa cortada em pedaços grandes doura no fundo da cesta, lembrando os sabores da comida de vó sem você precisar vigiar a panela.

  • Ingredientes

500g de coxinha da asa de frango

1 xícara e meia de quiabos lavados, bem secos e cortados ao meio

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1/2 cebola cortada em pedaços grandes

1 colher de sopa de azeite

Alho amassado, páprica picante, cominho, vinagre e sal a gosto

  • Modo de preparo 

Tempere o frango com alho, sal, algumas gotas de vinagre e páprica picante.

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Seque os quiabos com um pano de prato limpo (isso evita que soltem baba) e misture com a cebola, o azeite e uma pitada de sal.

Espalhe o frango no fundo da gaveta e asse a 180°C por 15 minutos.

Abra o cesto, adicione o quiabo e a cebola ao redor da carne, mexa devagar e aumente para 200°C por mais 10 a 12 minutos, até o frango ficar bem dourado e o quiabo tostado.

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