Coxinha da asa crocante com quiabo sem baba na airfryer; receita prática salva o almoço em poucos minutos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:00
O clássico frango com quiabo ganha uma versão rápida e sem aquela sujeira no fogão. Na airfryer, as coxinhas da asa ficam com uma pele crocante que lembra churrasco, enquanto o quiabo assa rapidinho, perdendo toda a baba e virando um petisco perfeito.
Veja como fazer coxinha da asa crocante com quiabo na airfryer
Essa receita resolve o almoço com muita facilidade, já que o frango e o quiabo levam os mesmos temperos. A cebola roxa cortada em pedaços grandes doura no fundo da cesta, lembrando os sabores da comida de vó sem você precisar vigiar a panela.
500g de coxinha da asa de frango
1 xícara e meia de quiabos lavados, bem secos e cortados ao meio
1/2 cebola cortada em pedaços grandes
1 colher de sopa de azeite
Alho amassado, páprica picante, cominho, vinagre e sal a gosto
Tempere o frango com alho, sal, algumas gotas de vinagre e páprica picante.
Seque os quiabos com um pano de prato limpo (isso evita que soltem baba) e misture com a cebola, o azeite e uma pitada de sal.
Espalhe o frango no fundo da gaveta e asse a 180°C por 15 minutos.
Abra o cesto, adicione o quiabo e a cebola ao redor da carne, mexa devagar e aumente para 200°C por mais 10 a 12 minutos, até o frango ficar bem dourado e o quiabo tostado.