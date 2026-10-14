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Craque Neto revela motivo do fim do namoro de Virginia e Vini Jr.: 'Ela que terminou'

Apresentador comentou o fim do relacionamento durante participação no Podpah e fez elogios à influenciadora, que reagiu à declaração nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:28

Craque Neto diz saber motivo do término de Virginia e Vini Jr e cita suposta mensagem a ex Crédito: Reprodução/Youtube e Reprodução/Instagram

O término de Virginia Fonseca, de 27 anos, e Vini Jr., de 26, ganhou um novo capítulo. Durante participação no podcast Podpah, o apresentador Craque Neto afirmou ter lido uma versão sobre o motivo do fim do relacionamento e mencionou uma suposta mensagem que o jogador teria enviado à ex-namorada.

Segundo Neto, Virginia teria descoberto uma conversa no WhatsApp do atacante do Real Madrid. O apresentador, no entanto, não detalhou a origem da informação. Até o momento, não há confirmação pública de que uma mensagem tenha motivado o término.

Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos 1 de 8

"Não, eu sei, porque eu li. Sabe por que eles terminaram? Porque ela viu [...]. Parece que ela viu no WhatsApp dele ele falando para a ex dele: 'Nossa, que saudade que eu tô de você'. Tipo... Aí acho que ela viu", afirmou o ex-jogador durante a entrevista.

O comentário repercutiu nesta quarta-feira (14), poucos dias depois de o fim do namoro ser confirmado. Virginia e Vini Jr. haviam reatado o relacionamento quatro meses antes.

Craque Neto sai em defesa de Virginia

Na mesma entrevista, Craque Neto também saiu em defesa da influenciadora e elogiou sua trajetória profissional. O apresentador rebateu a narrativa de que Virginia teria se aproveitado da relação com o jogador e afirmou que, em sua avaliação, o atacante teria sido mais beneficiado pelo namoro.

"Eu acho ela uma mulher extraordinária, monstruosa naquilo que faz. Ela é uma das maiores empreendedoras desse país", declarou Neto. "Quando essa menina surgiu, ela surgiu de um jeito tão f*** que mudou toda a visão de como uma pessoa pode crescer em relação a tudo que a mulher precisa", afirmou.

Neto também ressaltou que, na avaliação dele, a influenciadora construiu sua trajetória independentemente do relacionamento com o atacante. "Não foi ele que mandou. Ela foi para a Copa, ela que era mulher. Quando vai numa Fórmula 1, ninguém fala do Vinicius Jr, fala da roupa dela. Ela é pica. E ela que terminou", disparou.

O apresentador ainda contestou as críticas feitas à influenciadora nas redes sociais. "No relacionamento, para mim, ele usou mais ela do que as pessoas falam que ela usou ele. [Isso é] mentira. Ela é um milhão de vezes melhor que ele", declarou.

As falas chamaram a atenção da própria Virginia, que reagiu ao vídeo com uma mensagem curta: "Gratidão pelos elogios".

Craque Neto detona Vini Jr. após término e chama atenção de Virginia Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia publica mensagem religiosa após término

Na manhã desta quarta-feira (14), Virginia também compartilhou uma mensagem religiosa nas redes sociais, com pedidos de proteção, paz, saúde e sabedoria.

Mensagem de Virginia Fonseca na manhã desta quarta (14) Crédito: Reprodução/Instagram