Craque Neto revela motivo do fim do namoro de Virginia e Vini Jr.: 'Ela que terminou'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 09:28
O término de Virginia Fonseca, de 27 anos, e Vini Jr., de 26, ganhou um novo capítulo. Durante participação no podcast Podpah, o apresentador Craque Neto afirmou ter lido uma versão sobre o motivo do fim do relacionamento e mencionou uma suposta mensagem que o jogador teria enviado à ex-namorada.
Segundo Neto, Virginia teria descoberto uma conversa no WhatsApp do atacante do Real Madrid. O apresentador, no entanto, não detalhou a origem da informação. Até o momento, não há confirmação pública de que uma mensagem tenha motivado o término.
Após término com Vini Jr., Virginia vai à praia com Zé Felipe e os filhos
"Não, eu sei, porque eu li. Sabe por que eles terminaram? Porque ela viu [...]. Parece que ela viu no WhatsApp dele ele falando para a ex dele: 'Nossa, que saudade que eu tô de você'. Tipo... Aí acho que ela viu", afirmou o ex-jogador durante a entrevista.
O comentário repercutiu nesta quarta-feira (14), poucos dias depois de o fim do namoro ser confirmado. Virginia e Vini Jr. haviam reatado o relacionamento quatro meses antes.
Craque Neto sai em defesa de Virginia
Na mesma entrevista, Craque Neto também saiu em defesa da influenciadora e elogiou sua trajetória profissional. O apresentador rebateu a narrativa de que Virginia teria se aproveitado da relação com o jogador e afirmou que, em sua avaliação, o atacante teria sido mais beneficiado pelo namoro.
"Eu acho ela uma mulher extraordinária, monstruosa naquilo que faz. Ela é uma das maiores empreendedoras desse país", declarou Neto. "Quando essa menina surgiu, ela surgiu de um jeito tão f*** que mudou toda a visão de como uma pessoa pode crescer em relação a tudo que a mulher precisa", afirmou.
Neto também ressaltou que, na avaliação dele, a influenciadora construiu sua trajetória independentemente do relacionamento com o atacante. "Não foi ele que mandou. Ela foi para a Copa, ela que era mulher. Quando vai numa Fórmula 1, ninguém fala do Vinicius Jr, fala da roupa dela. Ela é pica. E ela que terminou", disparou.
O apresentador ainda contestou as críticas feitas à influenciadora nas redes sociais. "No relacionamento, para mim, ele usou mais ela do que as pessoas falam que ela usou ele. [Isso é] mentira. Ela é um milhão de vezes melhor que ele", declarou.
As falas chamaram a atenção da própria Virginia, que reagiu ao vídeo com uma mensagem curta: "Gratidão pelos elogios".
Virginia publica mensagem religiosa após término
Na manhã desta quarta-feira (14), Virginia também compartilhou uma mensagem religiosa nas redes sociais, com pedidos de proteção, paz, saúde e sabedoria.
Outro detalhe que chamou a atenção dos seguidores foi que os dois deixaram de se seguir no Instagram após o término. O fim do namoro foi confirmado no último domingo (11), quatro meses depois de o casal ter reatado o relacionamento.