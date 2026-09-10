Creme de abacate cremoso fica pronto em 5 minutos e leva poucos ingredientes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 22:30
O creme de abacate é uma receita prática para aproveitar a fruta madura e preparar uma sobremesa em poucos minutos. Com textura cremosa e poucos ingredientes, o preparo não exige fogão e pode ser feito diretamente no liquidificador.
Além do abacate, a receita leva leite e leite condensado, responsáveis por deixar o creme mais doce e ainda mais cremoso. Algumas gotas de limão ajudam a equilibrar o sabor e ainda combinam muito bem com a fruta.
Creme de abacate é super fácil de fazer e fica uma delícia
Ingredientes
* 1 abacate médio maduro
* 1/2 lata de leite condensado
* 1/2 xícara de leite gelado
* Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Corte o abacate ao meio, retire o caroço e coloque a polpa no liquidificador. Acrescente o leite condensado, o leite gelado e o suco de limão. Bata por cerca de dois minutos, até obter um creme homogêneo e sem pedaços.
Prove e, se necessário, ajuste a quantidade de leite condensado de acordo com a doçura desejada. Se preferir uma consistência mais firme, use um pouco menos de leite.
Transfira o creme para taças ou potes individuais e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir. O ideal é consumir a preparação fresca, já que o abacate tende a escurecer depois de cortado.