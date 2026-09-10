RECEITA

Creme de abacate cremoso fica pronto em 5 minutos e leva poucos ingredientes

Receita simples é preparada no liquidificador e pode ser servida gelada como sobremesa ou no café da manhã

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 22:30

Algumas gotas de limão ajudam a equilibrar o sabor doce do creme de abacate Crédito: Reprodução

O creme de abacate é uma receita prática para aproveitar a fruta madura e preparar uma sobremesa em poucos minutos. Com textura cremosa e poucos ingredientes, o preparo não exige fogão e pode ser feito diretamente no liquidificador.

Além do abacate, a receita leva leite e leite condensado, responsáveis por deixar o creme mais doce e ainda mais cremoso. Algumas gotas de limão ajudam a equilibrar o sabor e ainda combinam muito bem com a fruta.

Creme de abacate é super fácil de fazer e fica uma delícia 1 de 10

Creme de abacate

Ingredientes

* 1 abacate médio maduro

* 1/2 lata de leite condensado

* 1/2 xícara de leite gelado

* Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Corte o abacate ao meio, retire o caroço e coloque a polpa no liquidificador. Acrescente o leite condensado, o leite gelado e o suco de limão. Bata por cerca de dois minutos, até obter um creme homogêneo e sem pedaços.

Prove e, se necessário, ajuste a quantidade de leite condensado de acordo com a doçura desejada. Se preferir uma consistência mais firme, use um pouco menos de leite.