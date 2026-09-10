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Creme de abacate cremoso fica pronto em 5 minutos e leva poucos ingredientes

Receita simples é preparada no liquidificador e pode ser servida gelada como sobremesa ou no café da manhã

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 22:30

Algumas gotas de limão ajudam a equilibrar o sabor doce do creme de abacate
Algumas gotas de limão ajudam a equilibrar o sabor doce do creme de abacate Crédito: Reprodução

O creme de abacate é uma receita prática para aproveitar a fruta madura e preparar uma sobremesa em poucos minutos. Com textura cremosa e poucos ingredientes, o preparo não exige fogão e pode ser feito diretamente no liquidificador.

Além do abacate, a receita leva leite e leite condensado, responsáveis por deixar o creme mais doce e ainda mais cremoso. Algumas gotas de limão ajudam a equilibrar o sabor e ainda combinam muito bem com a fruta.

Creme de abacate é super fácil de fazer e fica uma delícia

A receita pode ser distribuída em pequenas taças antes de ir à geladeira para facilitar na hora de servir por Reprodução
O suco de limão, além de complementar o sabor, ajuda a retardar o escurecimento do abacate por Reprodução
Prepare a sobremesa próximo do momento de servir, já que o abacate tende a escurecer depois de cortado por Reprodução
O creme de abacate é uma opção prática para aproveitar frutas maduras que estão na geladeira por Reprodução
Bata os ingredientes até o abacate ficar completamente incorporado e o creme ganhar uma textura lisa por Reprodução
Sirva o creme de abacate bem gelado para deixar a sobremesa ainda mais refrescante por Reprodução
O leite condensado pode ser acrescentado aos poucos para ajustar o nível de doçura ao seu gosto por Reprodução
O creme de abacate fica ainda mais saboroso quando preparado com a fruta bem madura por Reprodução
Para uma textura mais consistente, diminua um pouco a quantidade de leite utilizada na receita por Reprodução
Algumas gotas de limão ajudam a equilibrar o sabor doce do creme de abacate por Reprodução
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A receita pode ser distribuída em pequenas taças antes de ir à geladeira para facilitar na hora de servir por Reprodução

Creme de abacate

Ingredientes

* 1 abacate médio maduro

* 1/2 lata de leite condensado

* 1/2 xícara de leite gelado

* Suco de 1/2 limão

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Modo de preparo

Corte o abacate ao meio, retire o caroço e coloque a polpa no liquidificador. Acrescente o leite condensado, o leite gelado e o suco de limão. Bata por cerca de dois minutos, até obter um creme homogêneo e sem pedaços.

Prove e, se necessário, ajuste a quantidade de leite condensado de acordo com a doçura desejada. Se preferir uma consistência mais firme, use um pouco menos de leite.

Transfira o creme para taças ou potes individuais e leve à geladeira por pelo menos 30 minutos antes de servir. O ideal é consumir a preparação fresca, já que o abacate tende a escurecer depois de cortado.

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