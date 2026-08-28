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‘Crescer não significa deixar para trás quem você realmente é’ - conheça ‘De Repente 30’, filme do dia (28 de agosto)

Confira dica de filme para hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08:30

Cena de 'De Repente 30'
Cena de 'De Repente 30' Crédito: Divulgação

Muitas vezes querer tanto algo, chega material ou até mesmo chegar a uma determinada idade, mas não seria melhor aproveitar o processo e aprender a lidar com o tempo?

No filme “De Repente 30” (2004), Jenna Rink (Christa B. Allen), uma garota adolescente quer tanto ter a “idade do sucesso”, os 30 anos, que esquece que o tempo ensina, até mesmo que seja a ignorar amizades que não acrescentam na vida.

De Repente 30

Cena de 'De Repente 30' por Reprodução
Christa B. Allen em 'De Repente 30' e atualmente por Reprodução
Cena de 'De Repente 30' por Reprodução
Cena de 'De Repente 30' por Divulgação
Cena de 'De Repente 30' por Divulgação
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Cena de 'De Repente 30' por Reprodução

Sem receber atenção de outros garotos, Jenna tem a amizade de Matt Flamhaff (Sean Marquette), seu vizinho. Para reverter a situação, Jenna decide fazer uma grande festa de aniversário ao completar 13 anos, convidando todos os adolescentes que conhece.

No entanto, a festa vira um desastre e Jenna se tranca em um armário por causa de uma brincadeira completamente esquecida pelos demais da festa. Daí Jenna faz um pedido: despertar em 2004 e com 30 anos de idade.

De início Jenna fica assustada com as novidades de sua vida, mas aos poucos fica cada vez mais encantada por ter se tornado tudo aquilo que sempre sonhou ser. Porém, quando tenta reencontrar Matt (Mark Ruffalo), Jenna descobre que perdeu contato com ele há vários anos e que agora ele está prestes a se casar.

O filme que é sucesso até hoje ensina que o tempo muda, mas ensina e nos torna mais fortes. Por isso, De Repente 30 é a dica do dia!

Tags:

Filme de Repente 30

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