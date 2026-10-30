Cresceu! Filho de Eliana surge na Globo aos 14 anos e altura impressiona web

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 08:35
Eliana levou o filho mais velho, Arthur, de 14 anos, para o Projac nessa quinta-feira (29). A apresentadora foi gravar a tradicional mensagem de final de ano da Globo e aproveitou para tirar fotos com o filho nos bastidores. A foto logo chamou atenção pela altura do garoto, que já passou a mãe.
Eliana e o filho, Arthur
Arthur é filho da apresentadora com o produtor musical João Marcelo Bôscoli, com quem ela foi casada por seis anos. Ao ver as fotos no Instagram, o público ficou impressionado ao notar como o menino cresceu rápido.
Eliana contou que ter a companhia do filho deixou o dia de trabalho mais leve. A filha mais nova, Manuela, de 9 anos, do casamento com o diretor de TV Adriano Ricco, não foi porque preferiu comemorar o Dia das Bruxas com o pai.
Eliana mostra bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo
Nos corredores da emissora, a apresentadora gravou um vídeo com a cachorrinha Maria Antonieta, bicho de estimação que aparece com a vilã Pilar na trama das nove, 'Quem Ama Cuida'.
Nos comentários, muita gente lembrou de quando Eliana saiu da TV para ter o bebê e não acreditou que o tempo passou tão rápido. Frases como "ele já virou um homenzinho" e "eu vi essa criança na barriga" encheram o post.