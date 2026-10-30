Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cresceu! Filho de Eliana surge na Globo aos 14 anos e altura impressiona web

Apresentadora levou o mais velho, Arthur, para a gravação da vinheta de fim de ano

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 08:35

Eliana estreia na Globo com programa que aposta na diversidade cultural das famílias brasileiras
Eliana estreia na Globo com programa que aposta na diversidade cultural das famílias brasileiras Crédito: Divulgação

Eliana levou o filho mais velho, Arthur, de 14 anos, para o Projac nessa quinta-feira (29). A apresentadora foi gravar a tradicional mensagem de final de ano da Globo e aproveitou para tirar fotos com o filho nos bastidores. A foto logo chamou atenção pela altura do garoto, que já passou a mãe.

Eliana e o filho, Arthur

Eliana e o filho, Arthur por Reprodução/Instagram
Eliana e o filho, Arthur por Reprodução/Instagram
Eliana e o filho, Arthur por Reprodução/Instagram
Eliana reencontra o filho, Arthur, após primeiras férias dos dois separados por Reprodução/Instagram
Eliana reencontra o filho, Arthur, após primeiras férias dos dois separados por Reprodução/Instagram
Eliana reencontra o filho, Arthur, após primeiras férias dos dois separados por Reprodução/Instagram
Eliana reencontra o filho, Arthur, após primeiras férias dos dois separados por Reprodução/Instagram
Natal dos Famosos 2025: Eliana, o marido Adriano Ricco, os filhos Manuela e Arthur por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Eliana e o filho, Arthur por Reprodução/Instagram

Arthur é filho da apresentadora com o produtor musical João Marcelo Bôscoli, com quem ela foi casada por seis anos. Ao ver as fotos no Instagram, o público ficou impressionado ao notar como o menino cresceu rápido.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Influenciador de 24 anos expõe romance com mãe de Eliana, de 87: 'Quem depende de autorização é adolescente'

Eliana comove ao recordar ‘pegadinha do bem’ que preparou para Rick; saiba detalhes

Juliette e Bela Gil discordam de Eliana durante debate no ‘Saia Justa’ e geram climão: ‘Não é legítimo’

Globo bate o martelo sobre programa de Eliana e prepara volta de Márcio Garcia, diz colunista

Aos 61 anos, ex-assistente de Eliana, Chiquinho, surpreende com visual atual; veja fotos

Eliana contou que ter a companhia do filho deixou o dia de trabalho mais leve. A filha mais nova, Manuela, de 9 anos, do casamento com o diretor de TV Adriano Ricco, não foi porque preferiu comemorar o Dia das Bruxas com o pai.

Eliana mostra bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo

Eliana com Patrícia Poeta e Sabrina Sato nos bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo por Reprodução/Instagram
Eliana com Antônio Pitanga e Renata Sorrah nos bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo por Reprodução/Instagram
Eliana com Thiago Oliveira, a mãe dele, e Mariana Ximenes nos bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo por Reprodução/Instagram
Eliana mostra bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo por Reprodução/Instagram
Eliana com Isabela Garcia nos bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo por Reprodução/Instagram
Eliana mostra bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo por Reprodução/Instagram
Eliana com Jeniffer Nascimento e a filha dela nos bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo por Reprodução/Instagram
Eliana com a mãe de Sabrina Sato, Kika, nos bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo por Reprodução/Instagram
Eliana com Louro Mané nos bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo por Reprodução/Instagram
Eliana com a cachorrinha Maria Antonieta nos bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo por Reprodução/Instagram
Eliana com a cachorrinha Maria Antonieta nos bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo por Reprodução/Instagram
Eliana e o filho, Arthur por Reprodução/Instagram
1 de 12
Eliana com Patrícia Poeta e Sabrina Sato nos bastidores da gravação da vinheta de fim de ano da TV Globo por Reprodução/Instagram

Nos corredores da emissora, a apresentadora gravou um vídeo com a cachorrinha Maria Antonieta, bicho de estimação que aparece com a vilã Pilar na trama das nove, 'Quem Ama Cuida'.

Nos comentários, muita gente lembrou de quando Eliana saiu da TV para ter o bebê e não acreditou que o tempo passou tão rápido. Frases como "ele já virou um homenzinho" e "eu vi essa criança na barriga" encheram o post.

Leia mais

Imagem - FLICA 2026 debate inteligência artificial, racismo e literatura negra na Bahia; veja programação

FLICA 2026 debate inteligência artificial, racismo e literatura negra na Bahia; veja programação

Imagem - Sasha Meneghel e João Lucas anunciam gravidez do primeiro filho

Sasha Meneghel e João Lucas anunciam gravidez do primeiro filho

Imagem - Com preguiça de cozinhar? Esse escondidinho de frigideira fica pronto em poucos minutos e derrete na boca

Com preguiça de cozinhar? Esse escondidinho de frigideira fica pronto em poucos minutos e derrete na boca

Tags:

Eliana tv Globo

Mais recentes

Imagem - Poucos sabem, mas Rogério Ceni mantém fazenda com produção de soja e milho no interior de MT

Poucos sabem, mas Rogério Ceni mantém fazenda com produção de soja e milho no interior de MT
Imagem - Madrinha, Bianca Andrade entra sozinha no casamento de Juliette; entenda o motivo

Madrinha, Bianca Andrade entra sozinha no casamento de Juliette; entenda o motivo
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (30 de outubro): pense antes de responder e evite decisões precipitadas

Cor e número da sorte de hoje (30 de outubro): pense antes de responder e evite decisões precipitadas