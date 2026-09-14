Criado na periferia, parceiro de Wesley Safadão e dono de hits: quem é Rey Vaqueiro, cantor que sobreviveu a avião em chamas

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Giuliana Mancini
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:07
O cantor Rey Vaqueiro, de 26 anos, passou por um grande susto na madrugada deste domingo (13), quando o avião em que viajava saiu da pista durante o pouso em Parelhas, no Rio Grande do Norte, e pegou fogo. O artista e as outras sete pessoas que estavam a bordo conseguiram deixar a aeronave antes de as chamas se espalharem.
Rey Vaqueiro é um dos nomes que vêm ganhando espaço no forró de vaquejada e no piseiro. Apadrinhado por Wesley Safadão, o cantor tem músicas com milhões de reproduções e uma agenda que chegou a reunir dezenas de shows em apenas um mês.
Avião com Rey Vaqueiro pegou fogo após sair da pista em pouso
O nome de batismo do artista é David Linhares Pereira de Sousa. Nascido em São Paulo, ele construiu a carreira longe de suas raízes paulistas e encontrou na cultura nordestina a principal inspiração para seu projeto musical.
Mudança para o Nordeste marcou a carreira
Rey Vaqueiro nasceu em 13 de outubro de 1999 e cresceu na periferia de São Paulo. Ainda jovem, começou a se aproximar da música e passou a fazer apresentações em bares e outros estabelecimentos.
Um dos momentos decisivos de sua trajetória aconteceu em abril de 2022, quando se mudou com a família para o Rio Grande do Norte. A mudança ajudou o cantor a se aproximar do universo das vaquejadas e a investir de forma mais profissional no projeto que adotaria o nome de Rey Vaqueiro.
Rey Vaqueiro
A carreira ganhou ainda mais projeção em 2023, quando ele passou a integrar o casting da Camarote Shows, empresa comandada por Wesley Safadão.
A parceria ampliou a circulação do artista e abriu espaço para apresentações em grandes eventos do gênero. Desde então, Rey também passou a dividir palcos e participar de trabalhos com nomes como Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Dorgival Dantas e Natanzinho Lima.
'Body Splash' e outros sucessos
A identidade musical de Rey Vaqueiro está ligada ao chamado forró de vaquejada, que combina elementos tradicionais do gênero com uma sonoridade mais atual. Entre as músicas que ajudaram a projetar o cantor estão “Vaqueira Testada”, “Bateria Acabou”, “Body Splash” e “Nome Proibido”.
Essa última, inclusive, se tornou um dos principais sucessos recentes do artista e já acumulava mais de 24 milhões de visualizações no YouTube em junho deste ano.
Rey também gravou “Displicente” em parceria com Wesley Safadão, reforçando a ligação com um dos principais nomes do forró brasileiro.
Em 2026, o cantor apresentou uma nova fase da carreira com o projeto “O Rey do Nordeste”, gravado no Classic Hall, em Recife. O trabalho reforçou a relação do artista com a música nordestina e com o universo das vaquejadas. No Spotify, Rey Vaqueiro aparece atualmente com mais de 7 milhões de ouvintes mensais.
Agenda cheia antes do acidente
O momento de crescimento na carreira também aparece no calendário de shows. Somente em setembro, o cantor tinha 33 apresentações previstas e apenas quatro dias de folga, segundo a agenda divulgada.
O compromisso em Parelhas fazia parte dessa sequência. Rey havia se apresentado em Moreno, em Pernambuco, na noite de sábado (12), e seguiria para o Rio Grande do Norte para uma apresentação durante a madrugada.
Após o acidente, os shows que estavam marcados para este domingo em Custódia e Canhotinho, em Pernambuco, foram cancelados. Novas datas serão divulgadas posteriormente.
Avião pegou fogo durante pouso
O jato executivo de matrícula PP-WMO saiu da pista durante o pouso em um aeródromo particular de Parelhas e acabou tomado pelo fogo. A aeronave transportava Rey Vaqueiro, outros cinco passageiros e dois tripulantes.
Todos conseguiram sair antes de as chamas se espalharem. O cantor e os demais ocupantes foram encaminhados ao Hospital Municipal de Parelhas para avaliação médica.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas turbinas ficaram em chamas e o combate ao incêndio durou cerca de cinco horas. Nove bombeiros participaram da operação e também trabalharam para impedir que o fogo atingisse a área de mata próxima. O avião ficou destruído.
As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II) estiveram no local para realizar coletas que serão usadas na apuração.
Nas redes sociais, Rey informou que ele e a equipe estão bem e receberam os cuidados médicos necessários após o acidente.