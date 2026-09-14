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Criado na periferia, parceiro de Wesley Safadão e dono de hits: quem é Rey Vaqueiro, cantor que sobreviveu a avião em chamas

Artista de 26 anos nasceu em São Paulo, se mudou para o Rio Grande do Norte para investir na carreira e ganhou projeção no forró de vaquejada

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:07

Rey Vaqueiro Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Rey Vaqueiro, de 26 anos, passou por um grande susto na madrugada deste domingo (13), quando o avião em que viajava saiu da pista durante o pouso em Parelhas, no Rio Grande do Norte, e pegou fogo. O artista e as outras sete pessoas que estavam a bordo conseguiram deixar a aeronave antes de as chamas se espalharem.

Rey Vaqueiro é um dos nomes que vêm ganhando espaço no forró de vaquejada e no piseiro. Apadrinhado por Wesley Safadão, o cantor tem músicas com milhões de reproduções e uma agenda que chegou a reunir dezenas de shows em apenas um mês.

Avião com Rey Vaqueiro pegou fogo após sair da pista em pouso 1 de 14

O nome de batismo do artista é David Linhares Pereira de Sousa. Nascido em São Paulo, ele construiu a carreira longe de suas raízes paulistas e encontrou na cultura nordestina a principal inspiração para seu projeto musical.

Mudança para o Nordeste marcou a carreira

Rey Vaqueiro nasceu em 13 de outubro de 1999 e cresceu na periferia de São Paulo. Ainda jovem, começou a se aproximar da música e passou a fazer apresentações em bares e outros estabelecimentos.

Um dos momentos decisivos de sua trajetória aconteceu em abril de 2022, quando se mudou com a família para o Rio Grande do Norte. A mudança ajudou o cantor a se aproximar do universo das vaquejadas e a investir de forma mais profissional no projeto que adotaria o nome de Rey Vaqueiro.

Rey Vaqueiro 1 de 16

A carreira ganhou ainda mais projeção em 2023, quando ele passou a integrar o casting da Camarote Shows, empresa comandada por Wesley Safadão.

A parceria ampliou a circulação do artista e abriu espaço para apresentações em grandes eventos do gênero. Desde então, Rey também passou a dividir palcos e participar de trabalhos com nomes como Zé Vaqueiro, Tarcísio do Acordeon, Dorgival Dantas e Natanzinho Lima.

'Body Splash' e outros sucessos

A identidade musical de Rey Vaqueiro está ligada ao chamado forró de vaquejada, que combina elementos tradicionais do gênero com uma sonoridade mais atual. Entre as músicas que ajudaram a projetar o cantor estão “Vaqueira Testada”, “Bateria Acabou”, “Body Splash” e “Nome Proibido”.

A Cessna 550 Citation Bravo, PP-WMO, overran the runway and caught fire after landing at Kareli Airport in Brazil on Sunday.



The eight occupants exited the aircraft and were not seriously injured.



It's reported that Singer Rey Vaqueiro was on board the aircraft at the time of… pic.twitter.com/kscysu7HnI — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 14, 2026

Essa última, inclusive, se tornou um dos principais sucessos recentes do artista e já acumulava mais de 24 milhões de visualizações no YouTube em junho deste ano.

Rey também gravou “Displicente” em parceria com Wesley Safadão, reforçando a ligação com um dos principais nomes do forró brasileiro.

Em 2026, o cantor apresentou uma nova fase da carreira com o projeto “O Rey do Nordeste”, gravado no Classic Hall, em Recife. O trabalho reforçou a relação do artista com a música nordestina e com o universo das vaquejadas. No Spotify, Rey Vaqueiro aparece atualmente com mais de 7 milhões de ouvintes mensais.

Agenda cheia antes do acidente

O momento de crescimento na carreira também aparece no calendário de shows. Somente em setembro, o cantor tinha 33 apresentações previstas e apenas quatro dias de folga, segundo a agenda divulgada.

O compromisso em Parelhas fazia parte dessa sequência. Rey havia se apresentado em Moreno, em Pernambuco, na noite de sábado (12), e seguiria para o Rio Grande do Norte para uma apresentação durante a madrugada.

Após o acidente, os shows que estavam marcados para este domingo em Custódia e Canhotinho, em Pernambuco, foram cancelados. Novas datas serão divulgadas posteriormente.

Avião pegou fogo durante pouso

O jato executivo de matrícula PP-WMO saiu da pista durante o pouso em um aeródromo particular de Parelhas e acabou tomado pelo fogo. A aeronave transportava Rey Vaqueiro, outros cinco passageiros e dois tripulantes.

Todos conseguiram sair antes de as chamas se espalharem. O cantor e os demais ocupantes foram encaminhados ao Hospital Municipal de Parelhas para avaliação médica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as duas turbinas ficaram em chamas e o combate ao incêndio durou cerca de cinco horas. Nove bombeiros participaram da operação e também trabalharam para impedir que o fogo atingisse a área de mata próxima. O avião ficou destruído.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Investigadores do Segundo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa II) estiveram no local para realizar coletas que serão usadas na apuração.