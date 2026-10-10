ARREPENDIMENTO

Crianças de Uganda pedem desculpas ao Brasil após vídeo envolvendo Flávio Bolsonaro: 'Não estamos na política'

Grupo de dança com mais de 12 milhões de seguidores apagou publicações que divulgavam plataforma de criptomoedas associada a mensagens eleitorais; campanha do senador nega envolvimento

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 10:10

Crianças de Uganda gravaram vídeo fazendo alusão à campanha eleitoral para a Presidência Crédito: Reprodução

As crianças do grupo de dança Hypers Kids Africa, de Uganda, apareceram em um vídeo pedindo desculpas aos brasileiros nesta sexta-feira (9). A publicação foi feita após a repercussão de conteúdos em que os integrantes divulgavam uma plataforma de criptomoedas que oferecia recompensas digitais por ações de apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

O pedido de desculpas foi publicado no Instagram Hypers Born Talented, perfil que reúne mais de 12 milhões de seguidores e mostra a rotina dos jovens dançarinos. Nas imagens, as crianças aparecem segurando um cartaz com uma mensagem direcionada ao Brasil.

Crianças de Uganda gravaram vídeo similar a campanha para Flábio Bolsonaro 1 de 2

A polêmica começou depois que o grupo participou da divulgação da plataforma Brasil 22 Token, também identificada como B22. O projeto associava o compartilhamento de conteúdos eleitorais à distribuição de tokens, ativos digitais que, conforme as condições anunciadas, poderiam ser convertidos em dinheiro.

Segundo os responsáveis pelo perfil, a participação na iniciativa tinha como objetivo conseguir recursos para terminar a construção de uma casa destinada às crianças em Kampala, capital de Uganda. "Fizemos este vídeo para pedir desculpas a todas as pessoas no Brasil", afirmaram na publicação.

Na mensagem, o grupo declarou que não recebeu pagamento para produzir o conteúdo e que a intenção era divulgar o token para ajudar a concluir a construção do imóvel. "Não estamos na política e é por isso que excluímos o vídeo e viemos nos desculpar", explicaram os responsáveis pela conta.

Eles também afirmaram que não desejam receber benefícios de políticos e reforçaram o pedido de desculpas aos brasileiros. Os vídeos que provocaram a repercussão foram retirados do perfil.

A plataforma Brasil 22 Token apresentava uma proposta que misturava divulgação eleitoral e arrecadação de recursos para o projeto social. Na descrição da iniciativa, o site mencionava o apoio ao número 22 e a intenção de ajudar o Hypers Kids Africa a finalizar sua casa.

Usuários eram incentivados a compartilhar a mensagem B22 e outros materiais relacionados à candidatura de Flávio Bolsonaro em troca de tokens.

A campanha do senador, entretanto, negou qualquer participação na criação ou na divulgação da plataforma.

Em nota divulgada na quinta-feira (8), a equipe jurídica informou que adotaria medidas judiciais nas esferas eleitoral, cível e criminal, além de apresentar denúncias para solicitar a retirada do site do ar. "A campanha desconhece a autoria do site citado, assim como não tem qualquer relação com o seu conteúdo e nem com a venda de criptomoedas", declarou.

A equipe também afirmou que não contratou perfis para divulgar produtos ou materiais de campanha e que seus canais oficiais foram informados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme as exigências da legislação eleitoral.