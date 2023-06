Crianças são achadas vivas na selva 40 dias após queda de avião na Colômbia

As Forças Militares da Colômbia e o presidente Gustavo Petro confirmaram na noite desta sexta-feira (9) que as quatro crianças que estavam desaparecidas há 40 dias após a queda de um avião na Colômbia foram encontradas com vida. "É um grande presente para a Colômbia, um presente para a vida, nossos meninos cuidados pela selva", disse Petro em uma entrevista momentos após anunciar o resgate em um post numa rede social.

Cão encontrou as crianças Nesta semana, durante as buscas, o cão Wilson que ajudava no trabalho sumiu. As pegadas de cachorro ao lado de pequenas pegadas humanas foram localizadas pelas equipes de resgate. Indicando que o animal estava com os sobreviventes.