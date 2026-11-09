Crianças usam píton gigante como escorregador e impressionam; veja vídeo

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Felipe Sena
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 16:58
Um vídeo que mostra crianças brincando sobre uma cobra gigante na Indonésia chamou a atenção nas redes sociais. Nas imagens, um menino aparece sentado sobre o corpo da serpente e desliza por ela como se estivesse em um escorregador, enquanto outras pessoas acompanham a cena.
A gravação mostra o animal estendido no chão e aparentemente imóvel durante a brincadeira. Adultos também aparecem próximos à cobra, mas não há informações confirmadas sobre as circunstâncias em que o vídeo foi registrado.
Crianças fazem cobra píton de escorregador
As imagens foram divulgadas nesta segunda-feira (9), mas a data exata da gravação e o local onde o episódio aconteceu não foram identificados.
A serpente aparenta ser uma píton-reticulada, espécie encontrada no Sudeste Asiático, incluindo a Indonésia. A identificação, porém, não foi confirmada por especialistas.
Considerada uma das maiores serpentes do mundo, a píton-reticulada pode ultrapassar seis metros de comprimento. Diferentemente das cobras venenosas, ela não utiliza veneno para capturar suas presas.
O animal é uma serpente constritora: depois de capturar a presa com a boca, envolve o corpo ao redor dela e exerce pressão até provocar a morte. Sua alimentação inclui mamíferos e aves.
Embora ataques a seres humanos sejam relativamente incomuns, exemplares de grande porte podem representar perigo e causar ferimentos graves. Na Indonésia, há registros de ataques fatais envolvendo a espécie.
Por isso, especialistas recomendam que a população evite tocar ou se aproximar de serpentes de grande porte. O manejo desses animais deve ser realizado por profissionais capacitados, mesmo quando eles aparentam estar tranquilos ou imóveis.