TAROT & SIGNOS

Criatividade e mudanças: 3 signos podem se destacar nesta terça-feira (10)

Gêmeos, Escorpião e Aquário aparecem em evidência na leitura do tarot, com cartas ligadas à iniciativa, à força interior e à transformação; confira as previsões para os 12 signos

Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 05:51

Tarot Crédito: Shutterstock

A terça-feira (10) chega com uma leitura do tarot que destaca criatividade, coragem e renovação. Gêmeos, Escorpião e Aquário aparecem entre os signos em evidência, com cartas que simbolizam iniciativa, autocontrole e a oportunidade de rever escolhas.

O dia também pede atenção às relações, organização das responsabilidades e equilíbrio emocional. Algumas situações podem exigir paciência, enquanto outras favorecem conversas importantes e decisões que estavam sendo adiadas.

Confira o que as cartas indicam para cada signo nesta terça-feira (10).

ÁRIES: Nove de Paus

Persistência será importante para enfrentar os desafios. A carta indica que uma etapa pode estar próxima do fim, mas recomenda respeitar os próprios limites. Continue avançando sem deixar o cansaço de lado.

TOURO: O Hierofante

Compromissos, aprendizado e valores pessoais orientam o dia. A carta favorece conversas com pessoas experientes e decisões mais conscientes. Ouvir conselhos pode ajudar a enxergar novas possibilidades.

GÊMEOS: O Mago

Criatividade e comunicação ganham destaque. A carta representa iniciativa e capacidade de transformar ideias em atitudes concretas. O momento pode favorecer apresentações, conversas e o início de novos projetos.

CÂNCER: Três de Espadas

Questões emocionais podem pedir atenção. A carta recomenda reconhecer possíveis decepções e não guardar sentimentos que precisam ser expressos. Respeitar o próprio tempo será fundamental.

LEÃO: Rei de Paus

Confiança e liderança aparecem em evidência. A carta favorece atitudes corajosas e decisões que dependem de iniciativa. Use sua energia para motivar outras pessoas, sem tentar controlar tudo ao redor.

VIRGEM: Dois de Ouros

Conciliar diferentes responsabilidades pode exigir organização. A carta indica a necessidade de estabelecer prioridades e manter a flexibilidade diante de imprevistos. Evite assumir mais tarefas do que consegue cumprir.

LIBRA: Oito de Copas

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Deixar algo para trás pode ser necessário para seguir em frente. A carta simboliza desapego e busca por caminhos mais alinhados às próprias expectativas. Reavalie situações que já não fazem sentido.

ESCORPIÃO: A Força

Coragem, resistência e autocontrole conduzem a previsão. A carta indica capacidade de enfrentar dificuldades sem agir por impulso. Em situações de tensão, a firmeza emocional pode fazer a diferença.

SAGITÁRIO: Pajem de Copas

Sensibilidade e novidades afetivas aparecem na leitura. A carta favorece demonstrações de carinho, conversas e abertura para experiências emocionais. Acolha os sentimentos sem criar expectativas exageradas.

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CAPRICÓRNIO: Cinco de Paus

Divergências e pequenas disputas podem exigir jogo de cintura. A carta recomenda evitar competições desnecessárias e buscar soluções práticas. Concentre sua energia no que realmente importa.

AQUÁRIO: O Julgamento

Uma tomada de consciência pode marcar o dia. A carta representa revisão de escolhas, retomada de planos e aprendizado com experiências anteriores. É um convite para reconhecer o que precisa mudar.

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PEIXES: A Temperança

Paciência e equilíbrio serão fundamentais. A carta recomenda respeitar o próprio ritmo e evitar extremos nas relações e nas decisões. Pequenos ajustes podem ajudar a recuperar a tranquilidade.