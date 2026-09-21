CURIOSIDADES

Criatura com braços gigantes aparece na escuridão, assusta a mais de 3 mil metros de profundidade e mistério intriga cientistas e pesquisadores

Lula-de-barbatanas-grandes apareceu diante de um robô submarino e rendeu o primeiro registro confirmado da espécie viva no nordeste do Pacífico



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17:55

Pesquisadores acompanham pelos monitores a passagem do raro lula-de-barbatanas-grandes nas profundezas do Pacífico. Crédito: MBARI

A escuridão dominava os monitores quando alguns tentáculos apareceram no alto da tela. A princípio, a pesquisadora Olívia Soares Pereira imaginou que estivesse diante de uma água-viva. Bastou o restante do corpo surgir para que ela reconhecesse um dos animais mais raros das profundezas.

Era um lula-de-barbatanas-grandes, do gênero Magnapinna. O animal foi encontrado a 3.277 metros de profundidade, próximo ao Monte Submarino Davidson, na costa da Califórnia. Até hoje, apenas cerca de 70 exemplares foram observados ou coletados pela ciência.

O encontro ocorreu durante uma expedição do Monterey Bay Aquarium Research Institute, o MBARI, com a participação de pesquisadores da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a NOAA. A aparição rendeu o primeiro registro confirmado de um Magnapinna vivo no nordeste do Oceano Pacífico.

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Encontro inesperado

Naquele momento, o veículo submarino Doc Ricketts examinava o fundo lamacento do oceano. A equipe procurava sulcos que podem ter sido produzidos por baleias-bicudas enquanto buscavam alimento nos arredores da montanha submersa.

Foi quando o lula atravessou o campo de visão das câmeras. Ele pairava pouco acima do solo, movimentando lentamente duas grandes barbatanas. Atrás do corpo, carregava oito braços e dois tentáculos longos e finos.

Os lasers instalados no robô ajudaram os cientistas a calcular suas dimensões. Da parte superior do corpo até a ponta dos braços, o animal media aproximadamente 1,25 metro.

Embora tenha durado pouco, o encontro provocou agitação na sala de controle do navio David Packard. Diante dos pesquisadores estava um animal que passa a vida em regiões praticamente inacessíveis e sobre o qual ainda existem mais perguntas do que respostas.

Mistério das profundezas

A aparência do Magnapinna chama atenção pelas articulações dos braços, dobradas em ângulos que lembram cotovelos. Delas partem filamentos adesivos cobertos por pequenas ventosas. Em alguns indivíduos, esses prolongamentos podem alcançar até 20 vezes o tamanho do corpo.

Os cientistas ainda desconhecem detalhes básicos sobre a alimentação, a reprodução e o comportamento do gênero. Nenhum exemplar adulto intacto chegou às mãos dos pesquisadores. O material disponível se resume a animais jovens, muitas vezes danificados, e a poucas gravações feitas por veículos submarinos.

O primeiro exemplar conhecido foi coletado em 1883, mas o gênero só recebeu uma descrição científica mais de um século depois, em 1998. Registros indicam que esses lulas vivem entre 1.600 e 6.200 metros de profundidade. Um deles já foi localizado a 6.212 metros na Fossa das Filipinas, o maior registro de profundidade atribuído a um lula.

Segundo registro do MBARI

Em quatro décadas de exploração oceânica, o MBARI encontrou o animal apenas duas vezes. A primeira aparição ocorreu em 2001, durante uma expedição dedicada à geologia vulcânica próxima ao Havaí. O instituto precisou esperar 25 anos para vê-lo novamente.

O encontro mais recente aconteceu durante uma missão de dez dias dedicada ao estudo de montanhas submarinas. Essas formações alteram o movimento das correntes e concentram alimento, favorecendo a presença de diferentes espécies.