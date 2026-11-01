NA ESPANHA

Criminosos invadem mansão de Éder Militão e levam relógios e joias avaliados em R$ 2,2 milhões; familiares estavam na casa

Jogador do Real Madrid estava fora da residência quando os criminosos entraram no imóvel, localizado em um condomínio de luxo na Espanha

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 12:36

Éder Militão Crédito: Reprodução/Instagram

A mansão de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, foi invadida por criminosos na Espanha. Durante a ação, os suspeitos levaram relógios de luxo, joias e acessórios de grife que estavam na propriedade. O prejuízo estimado é de 350 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 2,2 milhões.

De acordo com informações do jornal espanhol El Mundo, o imóvel fica em La Moraleja, bairro nobre nos arredores de Madri. O crime teria acontecido no domingo (25), entre 21h e 22h, no horário local, enquanto o jogador estava fora de casa.

Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão 1 de 17

Apesar da ausência do atleta, alguns familiares estavam na mansão no momento da invasão. Pelo menos dois suspeitos teriam conseguido entrar em um dos quartos do andar superior sem chamar a atenção de quem estava no piso inferior. No cômodo, eles recolheram diversos pertences de alto valor.

Relógios de luxo e bolsas de grife estão entre os itens furtados

Entre os objetos levados pelos criminosos, estão um Rolex avaliado em 53 mil euros, aproximadamente R$ 321 mil, e um relógio da Richard Mille, estimado em 170 mil euros, cerca de R$ 1 milhão.

Os suspeitos também furtaram três bolsas da Chanel, avaliadas em conjunto em 15 mil euros (R$ 91 mil). O levantamento inclui ainda peças da Cartier, como anéis e pulseiras, que somam 25 mil euros, aproximadamente R$ 151 mil.

Outras joias, malas e acessórios também desapareceram. Somados, os itens representam um prejuízo superior a 350 mil euros.

Polícia investiga invasão à mansão de Éder Militão

A ação foi descoberta depois que os criminosos deixaram o imóvel. Segundo o El Mundo, a polícia espanhola foi acionada e contou com o apoio dos responsáveis pela segurança do condomínio para verificar a propriedade.