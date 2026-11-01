Criminosos invadem mansão de Éder Militão e levam relógios e joias avaliados em R$ 2,2 milhões; familiares estavam na casa

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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 12:36
A mansão de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, foi invadida por criminosos na Espanha. Durante a ação, os suspeitos levaram relógios de luxo, joias e acessórios de grife que estavam na propriedade. O prejuízo estimado é de 350 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 2,2 milhões.
De acordo com informações do jornal espanhol El Mundo, o imóvel fica em La Moraleja, bairro nobre nos arredores de Madri. O crime teria acontecido no domingo (25), entre 21h e 22h, no horário local, enquanto o jogador estava fora de casa.
Nascimento do primeiro filho de Tainá e Éder Militão
Apesar da ausência do atleta, alguns familiares estavam na mansão no momento da invasão. Pelo menos dois suspeitos teriam conseguido entrar em um dos quartos do andar superior sem chamar a atenção de quem estava no piso inferior. No cômodo, eles recolheram diversos pertences de alto valor.
Relógios de luxo e bolsas de grife estão entre os itens furtados
Entre os objetos levados pelos criminosos, estão um Rolex avaliado em 53 mil euros, aproximadamente R$ 321 mil, e um relógio da Richard Mille, estimado em 170 mil euros, cerca de R$ 1 milhão.
Os suspeitos também furtaram três bolsas da Chanel, avaliadas em conjunto em 15 mil euros (R$ 91 mil). O levantamento inclui ainda peças da Cartier, como anéis e pulseiras, que somam 25 mil euros, aproximadamente R$ 151 mil.
Outras joias, malas e acessórios também desapareceram. Somados, os itens representam um prejuízo superior a 350 mil euros.
Polícia investiga invasão à mansão de Éder Militão
A ação foi descoberta depois que os criminosos deixaram o imóvel. Segundo o El Mundo, a polícia espanhola foi acionada e contou com o apoio dos responsáveis pela segurança do condomínio para verificar a propriedade.
Durante a vistoria, os agentes encontraram um dos quartos do andar superior revirado, com móveis e objetos fora do lugar. As autoridades investigam o caso para esclarecer as circunstâncias da invasão e identificar os responsáveis.