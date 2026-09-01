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Cris Poli, a Supernanny, revela dor após perder filho para o câncer

Educadora falou sobre a perda durante participação no programa ‘Sensacional’, da RedeTV!

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 22:31

Cris Poli falou sobre o luto após perder o filho para o câncer
Cris Poli falou sobre o luto após perder o filho para o câncer Crédito: Reprodução

Cris Poli, conhecida pelo público como Supernanny, emocionou-se ao falar sobre a morte de um dos filhos, vítima de câncer. Em participação no Sensacional, da RedeTV!, a educadora contou a Daniela Albuquerque como tem enfrentado o período de luto.

Durante a entrevista, Cris afirmou que não existe preparo para lidar com a perda de um filho. Apesar da dor, ela encontrou na fé uma forma de atravessar o momento ao lado do marido, dos outros filhos e dos netos. “Eu creio... Eu falei pra você, né, que um tempo atrás eu conheci a Deus. Deus alcançou a minha vida, meu marido, meus filhos, né. E isso tem feito uma diferença muito grande na nossa vida”, explicou.

Cris Poli

Cris Poli por Reprodução
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Cris Poli por Reprodução
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Cris Poli por Reprodução

Para a Supernanny, acreditar em Deus não significa deixar de sentir tristeza. Pelo contrário, ela reconhece que o sofrimento faz parte do processo de despedida e precisa ser vivido. “Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Ele é soberano. Soberano tanto pras coisas legais, como pras coisas tristes também é soberano”, afirmou.

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Cris fez questão de diferenciar a fé de uma questão religiosa. Segundo ela, a crença em Deus tem sido importante para compreender e enfrentar a situação vivida pela família. “Não tô falando de religião, tô falando de Deus, entendeu?”, destacou.

A educadora também explicou que o luto não desaparece simplesmente por causa da fé. A tristeza continua presente, mas a maneira de lidar com ela pode mudar. “Você vai passar pelo luto, você vai sentir triste, tudo isso faz parte”, declarou.

Ao concluir o desabafo, Cris resumiu o papel que a fé tem desempenhado nesse processo: “Mas você consegue enfrentar tudo isso de uma maneira diferente”.

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