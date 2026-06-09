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Crises de pânico e desnutrição: Deolane Bezerra vive pesadelo na prisão e enfrenta piora no estado de saúde

Defesa da influenciadora afirma que ela sofre crises de pânico e problemas de pressão arterial; STJ manteve prisão nesta terça-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:15

Deolane Bezerra
Deolane Bezerra Crédito: Reprodução

A influenciadora e advogada Deolane Bezerra estaria enfrentando um período delicado dentro do sistema prisional, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (9). Presa há quase três semanas, ela teria apresentado uma piora significativa em seu estado físico e emocional.

De acordo com relato apresentado no programa "Além da Notícia", Deolane vem sofrendo crises de pânico, condição da qual já possuía diagnóstico anterior, além de oscilações na pressão arterial. Ainda segundo as informações divulgadas, a influenciadora teria interrompido a alimentação e a ingestão de líquidos dentro da unidade prisional.

Mansão de Deolane Bezerra

Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
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Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução

A defesa afirma que a decisão estaria relacionada às condições da comida e da água oferecidas no local. Os advogados alegam que os alimentos e a água disponibilizados não apresentariam condições adequadas para consumo.

Segundo o relatório citado pela equipe jurídica, a situação tem provocado preocupação em relação ao estado de saúde da influenciadora, que permanece presa desde o dia 21 de maio.

Deolane com carrões

Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
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Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
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Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
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Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram
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Deolane costuma a postar fotos nas redes sociais ao lado de carrões por Reprodução/Instagram

STJ mantém prisão

Também nesta terça-feira (9), a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou, por unanimidade, o pedido de liberdade apresentado pela defesa de Deolane.

O relator do caso, Ribeiro Dantas, afirmou não ter identificado ilegalidades que justificassem uma intervenção da Corte neste momento. Segundo o magistrado, fatores como maternidade e condições pessoais favoráveis não seriam suficientes, por si só, para revogar a prisão preventiva.

Apesar da decisão, os ministros recomendaram maior rapidez na análise do habeas corpus que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo.

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Investigação

Deolane Bezerra foi presa durante uma operação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público. Ela é investigada por suposta participação em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao Primeiro Comando da Capital.

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As investigações apontam suspeitas de que valores ligados à organização criminosa teriam sido movimentados por meio de contas pessoais e empresas associadas à influenciadora. A defesa nega irregularidades e contesta as acusações.

Segundo os relatórios da investigação, as movimentações financeiras sob análise somam dezenas de milhões de reais entre contas pessoais e empresas ligadas a Deolane. O caso segue em apuração pelas autoridades.

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