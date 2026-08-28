POLÊMICA

Cristian Cravinhos apaga vídeo com taco e pede desculpas após polêmica sobre caso Richthofen

Condenado pelo crime, ele afirmou que a gravação com um taco de madeira foi uma brincadeira e negou intenção de fazer referência ao assassinato

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 21:05

Cristian Cravinhos apagou vídeo com taco e pediu desculpas após críticas nas redes. Crédito: Reprodução

Cristian Cravinhos apagou um vídeo das redes sociais após ser criticado por internautas que interpretaram a gravação como uma referência ao caso Richthofen. Nas imagens, ele aparecia machucado e segurando um taco de madeira, ao lado dos influenciadores Rafa Martinz e Tadala Fellas.

A cena rapidamente foi associada ao assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, mortos em 2002. Cristian foi condenado pelo crime junto com o irmão, Daniel Cravinhos.

Após a repercussão, Cristian voltou às redes ao lado de Rafa Martinz para pedir desculpas. Ele afirmou que o vídeo foi uma brincadeira e negou que tivesse sido produzido para fazer alusão ao caso.

Cristian Cravinhos 1 de 13

“Naquele momento foi uma brincadeira que a gente fez; a gente não quis relacionar ao caso que aconteceu. Então, a gente está aqui para pedir desculpa por isso”, declarou.

Cristian também afirmou ter vergonha do crime pelo qual foi condenado. “Todo mundo sabe que eu tenho muita vergonha do que aconteceu no passado, mas eu preciso sobreviver”, disse.

A publicação recebeu críticas nas redes, inclusive de Ricardo Duda, apontado como ex-affair de Cristian. Ele classificou a gravação como uma atitude de falta de bom senso por envolver um crime do qual o próprio Cristian participou.