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Cristian Cravinhos aparece de calcinha e grava cena com ator pornô: ‘Brotheragem’

Condenado a mais de 38 anos de prisão, irmão de Daniel Cravinhos, decidiu investir em plataforma de conteúdo adulto

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:16

Cristian Cravinhos decidiu investir na produção de conteúdo adulto
Cristian Cravinhos decidiu investir na produção de conteúdo adulto Crédito: Reprodução | Instagram

Cristian Cravinhos, condenado a mais de 38 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002, apareceu nas redes sociais anunciando a gravação de um vídeo íntimo ao lado do ator pornô Rafa Martinz. No vídeo disponibilizado, ele veste uma calcinha e revela que os dois vão fazer uma “brotheragem de amigo”.

Cristian Cravinhos, condenado a mais de 38 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, ao lado do irmão Daniel Cravinhos, a partir de plano arquitetado pela filha do casal, Suzane von Richthofen, em 2002, apareceu nas redes sociais para anunciar a gravação de um vídeo íntimo ao lado do ator pornô Rafa Martinz.

Cristian Cravinhos

Cristian Cravinhos foi condenado pela morte do casal Richthofen por Reprodução
Conversa de Cristian Cravinhos com seguidor por Reprodução
Cristian Cravinhos foi condenado pela morte do casal Richthofen por Reprodução
Cristian Cravinhos por Reprodução
Cristian Cravinhos por Reprodução | Instagram
Duda falou sobre relação com Cristian Cravinhos por Reprodução | Instagram
Calcinha usada por Cristian Cravinhos no presídio por Reprodução/Instagram @ullissescampbell
Esposa de Cristian Cravinhos manda recado para Suzane por Reprodução
Cristian Cravinhos por Reprodução
Cristian Cravinhos se apaixonou por detento por Reprodução | Prime Vídeo
Cristian Cravinhos usou as redes sociais para falar sobre críticas por Reprodução | Redes Sociais
Cristian Cravinhos por Reprodução
Cristian Cravinhos por Reprodução
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Cristian Cravinhos foi condenado pela morte do casal Richthofen por Reprodução

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No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram do ator, Cravinhos aparece usando calcinha. “Olha com quem eu estou hoje, gente!”, diz Rafa ao filmar Cravinhos. “Tamo junto, olha o tamanho do cara”, reage o condenado. “Rapaziada, estou com o Cravinhos hoje, já tá usando [a calcinha]”, completa o criador de conteúdo. “Famosa, já que pegou, tô usando”, responde Cravinhos.

“O que vai acontecer hoje?”, questiona o ator. “Ah, brotheragem né? Brotheragem de amigo, tá tudo certo. Coisa de macho de verdade. Viado só faz sacanagem, a gente faz brotheragem, que é totalmente diferente”, diz o assassino.

Cristian Cravinhos

Calcinha usada por Cristian Cravinhos no presídio por Reprodução/Instagram @ullissescampbell
Carta romântica escrita por Cristian Cravinhos para Duda por Reprodução/Instagram @ullissescampbell
Carta romântica escrita por Cristian Cravinhos para Duda por Reprodução/Instagram @ullissescampbell
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Calcinha usada por Cristian Cravinhos no presídio por Reprodução/Instagram @ullissescampbell

Vale lembrar que na semana passada, Cravinhos cumpriu a promessa que havia feito aos assinantes e apareceu de calcinha em um dos conteúdos publicados em sua plataforma adulta.

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