Cristian Cravinhos aparece de calcinha e grava cena com ator pornô: ‘Brotheragem’

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Felipe Sena
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:16
Cristian Cravinhos, condenado a mais de 38 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002, apareceu nas redes sociais anunciando a gravação de um vídeo íntimo ao lado do ator pornô Rafa Martinz. No vídeo disponibilizado, ele veste uma calcinha e revela que os dois vão fazer uma “brotheragem de amigo”.
Cristian Cravinhos, condenado a mais de 38 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, ao lado do irmão Daniel Cravinhos, a partir de plano arquitetado pela filha do casal, Suzane von Richthofen, em 2002, apareceu nas redes sociais para anunciar a gravação de um vídeo íntimo ao lado do ator pornô Rafa Martinz.
Cristian Cravinhos
No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram do ator, Cravinhos aparece usando calcinha. “Olha com quem eu estou hoje, gente!”, diz Rafa ao filmar Cravinhos. “Tamo junto, olha o tamanho do cara”, reage o condenado. “Rapaziada, estou com o Cravinhos hoje, já tá usando [a calcinha]”, completa o criador de conteúdo. “Famosa, já que pegou, tô usando”, responde Cravinhos.
“O que vai acontecer hoje?”, questiona o ator. “Ah, brotheragem né? Brotheragem de amigo, tá tudo certo. Coisa de macho de verdade. Viado só faz sacanagem, a gente faz brotheragem, que é totalmente diferente”, diz o assassino.
Cristian Cravinhos
Vale lembrar que na semana passada, Cravinhos cumpriu a promessa que havia feito aos assinantes e apareceu de calcinha em um dos conteúdos publicados em sua plataforma adulta.