SAIBA DETALHES

Cristian Cravinhos aparece de calcinha e grava cena com ator pornô: ‘Brotheragem’

Condenado a mais de 38 anos de prisão, irmão de Daniel Cravinhos, decidiu investir em plataforma de conteúdo adulto

Felipe Sena

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:16

Cristian Cravinhos decidiu investir na produção de conteúdo adulto Crédito: Reprodução | Instagram

Cristian Cravinhos, condenado a mais de 38 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002, apareceu nas redes sociais anunciando a gravação de um vídeo íntimo ao lado do ator pornô Rafa Martinz. No vídeo disponibilizado, ele veste uma calcinha e revela que os dois vão fazer uma “brotheragem de amigo”.

Cristian Cravinhos, condenado a mais de 38 anos de prisão pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, ao lado do irmão Daniel Cravinhos, a partir de plano arquitetado pela filha do casal, Suzane von Richthofen, em 2002, apareceu nas redes sociais para anunciar a gravação de um vídeo íntimo ao lado do ator pornô Rafa Martinz.

Cristian Cravinhos 1 de 13

No vídeo, publicado em seu perfil no Instagram do ator, Cravinhos aparece usando calcinha. “Olha com quem eu estou hoje, gente!”, diz Rafa ao filmar Cravinhos. “Tamo junto, olha o tamanho do cara”, reage o condenado. “Rapaziada, estou com o Cravinhos hoje, já tá usando [a calcinha]”, completa o criador de conteúdo. “Famosa, já que pegou, tô usando”, responde Cravinhos.

“O que vai acontecer hoje?”, questiona o ator. “Ah, brotheragem né? Brotheragem de amigo, tá tudo certo. Coisa de macho de verdade. Viado só faz sacanagem, a gente faz brotheragem, que é totalmente diferente”, diz o assassino.

Cristian Cravinhos 1 de 3