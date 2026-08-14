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Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casam em mansão de R$ 200 milhões e família ficou sabendo 30 segundo antes

Jornal britânico publicou detalhes do casamento do craque e da influenciadora, que se casaram em cerimônia discreta

Felipe Sena

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 16:13

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez disseram 'sim' nesta semana Crédito: Reprodução | Instagram

Além de discreta, a cerimônia de casamento entre Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foi pra lá de inusitada.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, após 10 anos de relacionamento, o craque de Portugal e a influenciadora disseram “sim” em uma nova mansão de 30 milhões de libras (cerca de R$ 206.354.385) perto de Lisboa, na terça-feira (11) sem a presença da família, que só ficou sabendo da cerimônia 30 segundos antes.

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo e filhos 1 de 10

A mãe de Cristiano, Dolores Aveiro, e seus três irmãos, Hugo, Elma e Katia, não estiveram presentes na cerimônia civil íntima, que aconteceu às 13h30.

De acordo com o Daily Mail, o Jornal de Notícias publicou uma cópia da certidão do casal na noite de quinta-feira (13), afirmando que apenas quatro testemunhas, além dos filhos do craque, estavam presentes.

Certidação de casamento Crédito: Reprodução | Daily Mail

Cristiano Ronaldo tem cinco filhos: Cristiano Jr. (nascido em 2010), os gêmeos Eva e Mateo (nascidos em 2017), Alana Martina (nascida em 2017) e Bella Esmeralda (nascida em 2022). O jogador também é pai de Ángel, irmão gêmeo de Bella Esmeralda, que faleceu no parto.

A apresentadora de televisão portuguesa Cristina Ferreira teria falado que a ausência da família do jogador no seu grande dia iria “causar problemas”, já que, segundo ela, eles nem deveriam ter sabido da notícia e se sabiam foi apenas “30 segundos antes”.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casaram em mansão Crédito: Reprodução | Instagram

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casaram em mansão Crédito: Reprodução | Instagram

Segundo o Daily Mail, o apresentador Claudio Ramos disse que espera que o que foi falado no programa “não tenha causado tristeza na família, que as coisas não sejam como parecem”.

Ainda de acordo com o portal, Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, deu bênção à união do casal, mesmo que durante o relacionamento dos dois tivesse que refutar alegações de um relacionamento ruim com sua nora.

Pouco depois de anunciarem o casamento, ela publicou um emoji de coração nas redes sociais oficiais de Cristiano, junto com a foto das alianças que ele havia publicado.

A irmã de Cristiano, Katia, que mora no Brasil, viajou para sua terra natal, Madeira, no final de semana para encontrar familiares e amigos.

A irmã de Georgina, Ivana, o amigo de longa data de Cristiano, Miguel Paixão, e um casal espanhol chamado José Rodríguez Sangil e sua esposa, Monica Gonçaloz Martínez, foram as únicas testemunhas.

A escrivã Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira viajou da cidade do Porto, no norte de Portugal, para Cascais para oficializar a cerimônia.