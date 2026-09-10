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Cristina Rocha é anunciada em ‘A Fazenda 18’ e Carelli revela que já tentou colocá-la como peoa

Apresentadora comandará três atrações ligadas ao reality, incluindo a Cabine de Descompressão, e estará nos produtos digitais do programa três vezes por semana

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:09

Cristina Rocha
Cristina Rocha Crédito: Reprodução

Cristina Rocha ganhou uma nova função na televisão. A apresentadora foi anunciada nesta quinta-feira (10) como um dos nomes dos produtos digitais de “A Fazenda 18” e ficará responsável por três atrações relacionadas ao reality da Record.

A novidade foi apresentada durante a coletiva da nova temporada. Cristina assumirá a Cabine de Descompressão, a Live do Eliminado e o novo podcast React.

Cristina Rocha

Cristina Rocha por Reprodução
Cristina Rocha por Reprodução
Cristina Rocha por Reprodução
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Cristina Rocha por Reprodução

Na Cabine de Descompressão, ela receberá os participantes imediatamente após a eliminação, naquele que será um dos primeiros contatos do ex-peão com informações sobre o que aconteceu fora do confinamento. Já na Live do Eliminado, Cristina ampliará a conversa com quem acabou de deixar a sede.

A terceira atração será o podcast React, novidade prevista para as terças-feiras, antes da formação da Roça. No programa, Cristina reagirá aos principais acontecimentos que antecedem a votação. Com os três projetos, ela aparecerá nos produtos digitais do reality três vezes por semana.

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Carelli revela convite antigo para Cristina

O anúncio ainda rendeu uma revelação de Rodrigo Carelli. O diretor contou que a produção já tentou convencer Cristina Rocha a entrar em “A Fazenda”, mas em uma função completamente diferente: como participante.

“Já tentamos ela de peoa”, revelou Carelli.

Cristina também contou que acompanha realities há anos e demonstrou interesse especialmente pelo comportamento dos participantes durante o confinamento. “Eu sempre vejo todos”, afirmou.

“A Fazenda 18” estreia em 14 de setembro, às 22h30, sob o comando de Adriane Galisteu. A nova temporada terá 22 peões, prêmio de R$ 2 milhões e novidades nas dinâmicas e na estrutura da sede.

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