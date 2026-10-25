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Crítica de Luana Piovani a Neymar respinga em Bruna Biancardi, é chamada de 'otária', e se revolta: 'Vai fazer uma terapia!'

Luana Piovani compartilhou um vídeo nos Stories do seu perfil do Instagram em que mostra Neymar sendo expulso do jogo

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17:20

Crítica de Luana Piovani a Neymar respinga em Bruna Biancardi e se revolta
Crítica de Luana Piovani a Neymar respinga em Bruna Biancardi e se revolta Crédito: Reprodução

Bruna Biancardi se revoltou com Luana Piovani após a atriz criticar Neymar por causa do conflito com Rodrigo Nestor, jogador do Bahia, e chamar a influenciadora de "otária".

No post, Luana Piovani compartilhou um vídeo nos Stories do seu perfil do Instagram em que mostra Neymar sendo expulso do jogo do Santos contra o Bahia depois de ir para cima de Nestor.

As polêmicas de Luana Piovani

Comentário de Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Neymar processou Luana por injúria e difamação, e pediu indenização de R$ 50 mil por tê-lo chamado de "escroto" e "mau-caráter" ao apoiar a chamada PEC das praias. Luana, por sua vez, recusou a proposta de acordo, que incluía um pedido de desculpas público por Reprodução/Instagram
Em um story no Instagram, a protagonista de "A Mulher Invisível" compartilhou uma publicação e aproveitou para alfinetar o ex-marido de Grazi Massafera. "Bora, mulherada! Bora parar de ser 'vítima' de fuça 'bonita'. Está aí o Brad Pitt que não vale nada" por Reprodução / Redes Sociais
Mortes Caraíva: Luana Piovani atacou a polícia baiana, que foi apontada por familiares e amigos de um guia turístico morto durante uma operação policial no estado por Rede Social
Luana criticou o uso da imagem de crianças em campanhas publicitárias, e fãs apontaram indiretas à influenciadora Virgínia. A polêmica viralizou. por Reprodução/Edilson Rodrigues/Agência Senado
Após o cantor defender a esposa Virgínia em meio a críticas, Luana disparou: “Cada um com seu conteúdo”. A internet entendeu como ironia ao estilo do cantor por Reprodução/Instagram
O namoro com Dado terminou em escândalo, após Luana acusá-lo de agressão física. O caso ganhou grande repercussão na época. por Reprodução
Após Wanessa reatar com Dado Dolabella, Luana fez postagens enigmáticas nas redes. Internautas interpretaram como recado direto para a cantora. por Reprodução
Luana Piovani usou as redes sociais para se posicionar contra a absolvição de Daniel Alves, após a Justiça espanhola anular sua condenação por agressão sexual.  por Reprodução/Instagram
Luana Piovani é processada por Sari Corte Real após ter criticado, nas redes sociais, a decisão judicial relacionada à morte do menino Miguel, que caiu do nono andar de um prédio no Recife. Condenada por abandono de incapaz com resultado em morte, Sari alega que as declarações de Piovani lhe causaram danos morais e está pedindo uma indenização de R$ 50 mil. por Reprodução Redes Sociais / TV Globo
Luana e Pedro, pai de seus filhos, já protagonizaram diversas trocas de farpas nas redes, especialmente sobre a criação dos filhos. por Reprodução
Luana Piovani criticou Pedro Scooby nas redes sociais e o chamou de ingrato por mover processo contra ela por Reprodução/ Instagram
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Comentário de Luana Piovani por Reprodução/Instagram

"Que desgraça de homem!", criticou a artista. E completou: "A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada".

Crítica de Luana Piovani a Neymar respinga em Bruna Biancardi e se revolta
Crítica de Luana Piovani a Neymar respinga em Bruna Biancardi e se revolta Crédito: Reprodução

Neste domingo (25), a mulher do jogador comentou uma publicação sobre a briga entre Piovani e o atleta, acusou a atriz de atacar mulheres e recomendou que ela faça terapia.

"Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja pra falar das minhas filhas ou de mim. Feminista de merda, que todo dia vive atacando mulheres que não tem absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas", disparou Biancardi. Ela respondeu em uma publicação no Instagram que trazia o texto de Piovani contra o jogador.

"Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa. E vai fazer uma terapia, ou se isolar do mundo, procurar a felicidade, sei lá!".

Crítica de Luana Piovani a Neymar respinga em Bruna Biancardi e se revolta
Crítica de Luana Piovani a Neymar respinga em Bruna Biancardi e se revolta Crédito: Reprodução

"Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo pra falar da vida dos outros", concluiu, enfim.

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