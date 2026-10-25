Crítica de Luana Piovani a Neymar respinga em Bruna Biancardi, é chamada de 'otária', e se revolta: 'Vai fazer uma terapia!'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
WIadmir Pinheiro
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17:20
Bruna Biancardi se revoltou com Luana Piovani após a atriz criticar Neymar por causa do conflito com Rodrigo Nestor, jogador do Bahia, e chamar a influenciadora de "otária".
No post, Luana Piovani compartilhou um vídeo nos Stories do seu perfil do Instagram em que mostra Neymar sendo expulso do jogo do Santos contra o Bahia depois de ir para cima de Nestor.
As polêmicas de Luana Piovani
"Que desgraça de homem!", criticou a artista. E completou: "A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada".
Neste domingo (25), a mulher do jogador comentou uma publicação sobre a briga entre Piovani e o atleta, acusou a atriz de atacar mulheres e recomendou que ela faça terapia.
"Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja pra falar das minhas filhas ou de mim. Feminista de merda, que todo dia vive atacando mulheres que não tem absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas", disparou Biancardi. Ela respondeu em uma publicação no Instagram que trazia o texto de Piovani contra o jogador.
"Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa. E vai fazer uma terapia, ou se isolar do mundo, procurar a felicidade, sei lá!".
"Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo pra falar da vida dos outros", concluiu, enfim.