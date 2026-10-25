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Crítica de Luana Piovani a Neymar respinga em Bruna Biancardi, é chamada de 'otária', e se revolta: 'Vai fazer uma terapia!'

Luana Piovani compartilhou um vídeo nos Stories do seu perfil do Instagram em que mostra Neymar sendo expulso do jogo

WIadmir Pinheiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 17:20

Crítica de Luana Piovani a Neymar respinga em Bruna Biancardi e se revolta Crédito: Reprodução

Bruna Biancardi se revoltou com Luana Piovani após a atriz criticar Neymar por causa do conflito com Rodrigo Nestor, jogador do Bahia, e chamar a influenciadora de "otária".

No post, Luana Piovani compartilhou um vídeo nos Stories do seu perfil do Instagram em que mostra Neymar sendo expulso do jogo do Santos contra o Bahia depois de ir para cima de Nestor.

As polêmicas de Luana Piovani 1 de 12

"Que desgraça de homem!", criticou a artista. E completou: "A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem. Culpa da mãe! Otária de carteira assinada".

Crítica de Luana Piovani a Neymar respinga em Bruna Biancardi e se revolta Crédito: Reprodução

Neste domingo (25), a mulher do jogador comentou uma publicação sobre a briga entre Piovani e o atleta, acusou a atriz de atacar mulheres e recomendou que ela faça terapia.

"Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja pra falar das minhas filhas ou de mim. Feminista de merda, que todo dia vive atacando mulheres que não tem absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas", disparou Biancardi. Ela respondeu em uma publicação no Instagram que trazia o texto de Piovani contra o jogador.

"Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa. E vai fazer uma terapia, ou se isolar do mundo, procurar a felicidade, sei lá!".

Crítica de Luana Piovani a Neymar respinga em Bruna Biancardi e se revolta Crédito: Reprodução