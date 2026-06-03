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Criticada após falar sobre método contraceptivo, Ana Castela rebate: 'O que tem de mais isso?'

Cantora de 22 anos se incomodou com comentários que consideraram desnecessário falar publicamente sobre ter colocado DIU

Kamila Macedo

Publicado em 3 de junho de 2026 às 20:21

Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela rebateu os comentários negativos que vem recebendo nas redes sociais desde que compartilhou com os seus seguidores uma experiência ginecológica.

Anteriormente, a cantora de 22 anos havia revelado sua escolha por um método contraceptivo de longa duração: o DIU (dispositivo intrauterino). Como estava no consultório de sua médica, Ana aproveitou a ocasião para perguntar sobre os possíveis efeitos nos primeiros dias após a inserção no útero.

"A doutora falou para mim que, nos primeiros dias, pode sangrar um pouco, ter cólica e, se eu não me engano, vou menstruar só por alguns dias e, depois, vai se ajeitar”, disse.

Ana Castela 1 de 21

Contudo, a repercussão na internet não foi a esperada. A artista admitiu ter se incomodado com o posicionamento de internautas que consideraram desnecessário falar sobre métodos contraceptivos e saúde feminina.

"Algumas de vocês postaram eu falando sobre o DIU e fui ver os comentários. Algumas mulheres falando: 'Que desnecessário falar disso'", relatou.