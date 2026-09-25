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Croque-monsieur: aprenda a fazer o clássico sanduíche francês em casa

Descubra como transformar o tradicional misto-quente em um prato sofisticado com molho bechamel e queijo gratinado

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 05:00

Croque monsieur
Croque-monsieur é uma opção rápida e irresistível para o café da tarde ou brunch no fim de semana que vai surpreender todo mundo Crédito: Mironov Vladimir | Shutterstock

O croque-monsieur é um dos maiores clássicos dos cafés e bistrôs franceses. Criado no início do século XX, ele nasceu em um café no Boulevard des Capucines, em Paris, em 1910 – embora não exista um consenso sobre a sua verdadeira origem.

Esse sanduíche eleva o tradicional misto-quente a outro patamar graças à combinação perfeita de fatias de pão douradas, presunto, bastante queijo e um molho béchamel gratinado no forno. É a receita ideal para um lanche da tarde especial ou um brunch caprichado no fim de semana.

Dicas para preparar seu croque-monsieur

Substituições de ingredientes: O gruyère tradicional pode ser substituído por queijo emmental, estepe, prato ou mussarela. por Mironov Vladimir | Shutterstock
Pão ideal: Dê preferência a fatias de pão de forma mais espessas ou pães artesanais de fermentação natural (como o pão de campanha ou brioche). Pães muito finos ou moles podem amolecer excessivamente com o molho. por
Dobre a crocância: Antes de montar o sanduíche, doure levemente as fatias de pão na frigideira com um pouco de manteiga. Isso cria uma barreira crocante que impede o pão de absorver o molho e ficar encharcado. por Imagem gerada por IA
Mostarda Dijon: Uma dica autêntica dos bistrôs parisienses é pincelar uma camada fina de mostarda Dijon na parte interna do pão antes de colocar o presunto e o queijo. Isso adiciona uma acidez sutil que equilibra a riqueza do molho. por Reprodução/Redes sociais
Transforme em Croque Madame: Para variar a receita, prepare um ovo frito com a gema mole e coloque por cima do sanduíche logo após retirar do forno. por Reprodução/Redes sociais
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Substituições de ingredientes: O gruyère tradicional pode ser substituído por queijo emmental, estepe, prato ou mussarela. por Mironov Vladimir | Shutterstock

Ingredientes 

2 fatias de pão de forma;

2 fatias de presunto;

80 gramas de queijo gruyère (ou mussarela) ralado;

Mais queijo gruyère (ou mussarela) ralado a gosto para finalizar;

2 colheres de sopa de manteiga;

2 colheres de sopa de farinha de trigo;

2 xícaras de chá de leite morno;

Noz-moscada a gosto;

Sal a gosto.

Modo de preparo

O primeiro passo é o preparo do molho. Em uma panela, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, misturando bem até formar uma massa homogênea. Cozinhe por cerca de 2 minutos sem parar de mexer, tempo suficiente para eliminar o sabor cru da farinha. Essa base é conhecida na gastronomia como roux, um espessante tradicional feito com proporções iguais de gordura e farinha.

Em seguida, adicione o leite morno aos poucos, mantendo o fogo médio e mexendo continuamente com um fouet ou colher para não empelotar. Cozinhe o molho até atingir uma consistência encorpada e cremosa. Desligue o fogo, ajuste o tempero com o sal e a noz-moscada a gosto e reserve o bechamel. O ideal é optar pela noz-moscada ralada na hora, que confere um aroma e sabor muito mais marcantes ao prato, embora a versão em pó funcione perfeitamente.

Para a montagem, disponha as fatias de pão em uma tábua ou prato e espalhe uma camada generosa do molho bechamel sobre cada uma delas. Adicione as fatias de presunto e uma porção generosa do queijo gruyère ralado sobre uma das fatias de pão.

Feche o sanduíche com a outra fatia, cobrindo o topo com mais uma camada de molho bechamel e finalizando com mais queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 5 a 10 minutos, até que o queijo do topo esteja completamente derretido e dourado. Retire do forno e sirva em seguida.

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Receita Croque-monsieur

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