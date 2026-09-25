RECEITA

Croque-monsieur: aprenda a fazer o clássico sanduíche francês em casa

Descubra como transformar o tradicional misto-quente em um prato sofisticado com molho bechamel e queijo gratinado

Kamila Macedo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 05:00

Croque-monsieur é uma opção rápida e irresistível para o café da tarde ou brunch no fim de semana que vai surpreender todo mundo Crédito: Mironov Vladimir | Shutterstock

O croque-monsieur é um dos maiores clássicos dos cafés e bistrôs franceses. Criado no início do século XX, ele nasceu em um café no Boulevard des Capucines, em Paris, em 1910 – embora não exista um consenso sobre a sua verdadeira origem.

Esse sanduíche eleva o tradicional misto-quente a outro patamar graças à combinação perfeita de fatias de pão douradas, presunto, bastante queijo e um molho béchamel gratinado no forno. É a receita ideal para um lanche da tarde especial ou um brunch caprichado no fim de semana.

Dicas para preparar seu croque-monsieur 1 de 5

Ingredientes

2 fatias de pão de forma;

2 fatias de presunto;

80 gramas de queijo gruyère (ou mussarela) ralado;

Mais queijo gruyère (ou mussarela) ralado a gosto para finalizar;

2 colheres de sopa de manteiga;

2 colheres de sopa de farinha de trigo;

2 xícaras de chá de leite morno;

Noz-moscada a gosto;

Sal a gosto.

Modo de preparo

O primeiro passo é o preparo do molho. Em uma panela, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, misturando bem até formar uma massa homogênea. Cozinhe por cerca de 2 minutos sem parar de mexer, tempo suficiente para eliminar o sabor cru da farinha. Essa base é conhecida na gastronomia como roux, um espessante tradicional feito com proporções iguais de gordura e farinha.

Em seguida, adicione o leite morno aos poucos, mantendo o fogo médio e mexendo continuamente com um fouet ou colher para não empelotar. Cozinhe o molho até atingir uma consistência encorpada e cremosa. Desligue o fogo, ajuste o tempero com o sal e a noz-moscada a gosto e reserve o bechamel. O ideal é optar pela noz-moscada ralada na hora, que confere um aroma e sabor muito mais marcantes ao prato, embora a versão em pó funcione perfeitamente.

Para a montagem, disponha as fatias de pão em uma tábua ou prato e espalhe uma camada generosa do molho bechamel sobre cada uma delas. Adicione as fatias de presunto e uma porção generosa do queijo gruyère ralado sobre uma das fatias de pão.