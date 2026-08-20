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Cuidado com o bolso: 3 signos precisam ter atenção com o dinheiro para não cometer erros financeiros hoje (20 de agosto)

Uma combinação de confiança, impulsividade e decisões tomadas sem pensar demais pode levar alguns signos a escolhas financeiras pouco vantajosas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:00

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O dinheiro pede atenção extra hoje, dia 20 de agosto, especialmente para três signos. A influência de Vênus favorece uma relação mais confiante com a vida e pode ajudar a tomar decisões com mais segurança, mas também pode fazer com que algumas pessoas se sintam protegidas demais para arriscar.

Por isso, o melhor caminho é aproveitar a energia do dia sem deixar que a confiança vire imprudência. Antes de gastar, investir ou assumir um compromisso financeiro, vale respirar e analisar se aquela escolha realmente faz sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Touro: Você pode se sentir mais seguro em relação à sua vida financeira e isso é positivo, mas existe o risco de essa confiança fazer você baixar a guarda. O apoio de pessoas próximas pode trazer tranquilidade, porém não significa que qualquer decisão financeira seja automaticamente boa. Hoje, evite gastos feitos apenas por impulso e pense duas vezes antes de assumir um compromisso que pode pesar no orçamento.

Dica cósmica: Confie mais no seu planejamento do que na sensação de que tudo vai dar certo.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
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Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Leão: A confiança está em alta e pode fazer você enxergar oportunidades onde outras pessoas não enxergam. O problema é quando essa segurança leva a riscos desnecessários. Antes de fazer uma compra importante, investir dinheiro ou apostar em uma ideia, pesquise e confira os detalhes. Um pouco de cautela pode evitar uma decisão da qual você se arrependeria depois.

Dica cósmica: Coragem é importante, mas decisões financeiras precisam de estratégia.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Sagitário: Você sabe o que quer e pode estar mais focado em construir uma vida financeira estável. Ainda assim, hoje pode surgir a vontade de acelerar resultados ou gastar com algo que parece uma boa ideia no momento. Não deixe a empolgação falar mais alto que o planejamento. Se uma oportunidade aparecer, avalie custos, riscos e possíveis retornos antes de dizer sim.

Dica cósmica: Não tenha pressa para ganhar mais. Uma escolha bem calculada pode valer muito mais no futuro.

Viagens que são a cara de Sagitário

Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock
Lençóis Maranhenses (MA) – Paisagens amplas e únicas por Shutterstock
Jericoacoara (CE) – Liberdade e espírito aventureiro por Shutterstock
Chiang Mai (Tailândia) – Cultura local, natureza e sensação de descoberta por Shutterstock
São Thomé das Letras (MG) – Exploração, curiosidade e novos olhares por Shutterstock
Manaus (AM) – Contato com culturas diferentes por Shutterstock
Vale Sagrado dos Incas (Peru) – História, trilhas e expansão cultural por Shutterstock
Cidade do Cabo (África do Sul) – Natureza diversa e espírito explorador por Shutterstock
Great Ocean Road (Austrália) – Estrada cênica, liberdade e paisagens amplas por Shutterstock
Deserto do Saara, região de Merzouga (Marrocos) – Imensidão e experiência transformadora por Shutterstock
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Chapada dos Veadeiros (GO) – Natureza e sensação de expansão por Shutterstock

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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