ASTROLOGIA

Cuidado com o bolso: 3 signos precisam ter atenção com o dinheiro para não cometer erros financeiros hoje (20 de agosto)

Uma combinação de confiança, impulsividade e decisões tomadas sem pensar demais pode levar alguns signos a escolhas financeiras pouco vantajosas

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:00

Dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

O dinheiro pede atenção extra hoje, dia 20 de agosto, especialmente para três signos. A influência de Vênus favorece uma relação mais confiante com a vida e pode ajudar a tomar decisões com mais segurança, mas também pode fazer com que algumas pessoas se sintam protegidas demais para arriscar.

Por isso, o melhor caminho é aproveitar a energia do dia sem deixar que a confiança vire imprudência. Antes de gastar, investir ou assumir um compromisso financeiro, vale respirar e analisar se aquela escolha realmente faz sentido. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você pode se sentir mais seguro em relação à sua vida financeira e isso é positivo, mas existe o risco de essa confiança fazer você baixar a guarda. O apoio de pessoas próximas pode trazer tranquilidade, porém não significa que qualquer decisão financeira seja automaticamente boa. Hoje, evite gastos feitos apenas por impulso e pense duas vezes antes de assumir um compromisso que pode pesar no orçamento.

Dica cósmica: Confie mais no seu planejamento do que na sensação de que tudo vai dar certo.

Viagens que são a cara de Touro 1 de 10

Leão: A confiança está em alta e pode fazer você enxergar oportunidades onde outras pessoas não enxergam. O problema é quando essa segurança leva a riscos desnecessários. Antes de fazer uma compra importante, investir dinheiro ou apostar em uma ideia, pesquise e confira os detalhes. Um pouco de cautela pode evitar uma decisão da qual você se arrependeria depois.

Dica cósmica: Coragem é importante, mas decisões financeiras precisam de estratégia.

Viagens que são a cara de Leão 1 de 10

Sagitário: Você sabe o que quer e pode estar mais focado em construir uma vida financeira estável. Ainda assim, hoje pode surgir a vontade de acelerar resultados ou gastar com algo que parece uma boa ideia no momento. Não deixe a empolgação falar mais alto que o planejamento. Se uma oportunidade aparecer, avalie custos, riscos e possíveis retornos antes de dizer sim.

Dica cósmica: Não tenha pressa para ganhar mais. Uma escolha bem calculada pode valer muito mais no futuro.