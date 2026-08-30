RECEITA

Cuscuz de frigideira é fácil de fazer, fica macio, fofinho e com recheio super 'queijudo'

Receita transforma o cuscuz tradicional em uma opção diferente para o café da manhã ou jantar e leva poucos ingredientes

Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 05:00

Requeijão e muçarela formam o recheio que fica derretido no centro do cuscuz Crédito: Reprodução

O cuscuz é um dos pratos mais tradicionais do Nordeste, mas não precisa chegar à mesa sempre do mesmo jeito. Uma versão recheada feita diretamente na frigideira deixa o preparo douradinho por fora e com queijo derretido no centro.

A receita é simples e pode ser preparada tanto no café da manhã quanto em um jantar rápido. O recheio também pode ser adaptado com o que estiver disponível em casa.

Veja dicas para fazer um cuscuz de frigideira e fugir da mesmice 1 de 5

Ingredientes

* 1 xícara de flocão de milho

* 1/2 xícara de água

* 1 pitada de sal

* 1 ovo

* 2 colheres de sopa de requeijão

* 4 fatias de queijo muçarela

* 1 colher de chá de manteiga

* Orégano a gosto

Modo de preparo

Misture o flocão com a água e o sal e deixe hidratar por cerca de 10 minutos. Depois, acrescente o ovo e misture até obter uma massa úmida e uniforme.

Unte uma frigideira pequena com a manteiga e coloque metade da mistura. Espalhe formando uma camada uniforme.

Por cima, distribua o requeijão e a muçarela, deixando uma pequena distância das bordas. Cubra com o restante da massa de cuscuz.

Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos. Quando a parte de baixo estiver firme e dourada, vire cuidadosamente e deixe mais alguns minutos do outro lado.

Finalize com orégano e sirva ainda quente. Ao cortar, o queijo fica cremoso no centro, enquanto a parte externa ganha uma textura mais douradinha do que a do cuscuz tradicional.

Tempo de preparo: cerca de 20 minutos

Rendimento: 1 porção grande ou 2 pequenas