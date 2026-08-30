Cuscuz de frigideira é fácil de fazer, fica macio, fofinho e com recheio super 'queijudo'

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 05:00
O cuscuz é um dos pratos mais tradicionais do Nordeste, mas não precisa chegar à mesa sempre do mesmo jeito. Uma versão recheada feita diretamente na frigideira deixa o preparo douradinho por fora e com queijo derretido no centro.
A receita é simples e pode ser preparada tanto no café da manhã quanto em um jantar rápido. O recheio também pode ser adaptado com o que estiver disponível em casa.
Veja dicas para fazer um cuscuz de frigideira e fugir da mesmice
Ingredientes
* 1 xícara de flocão de milho
* 1/2 xícara de água
* 1 pitada de sal
* 1 ovo
* 2 colheres de sopa de requeijão
* 4 fatias de queijo muçarela
* 1 colher de chá de manteiga
* Orégano a gosto
Modo de preparo
Misture o flocão com a água e o sal e deixe hidratar por cerca de 10 minutos. Depois, acrescente o ovo e misture até obter uma massa úmida e uniforme.
Unte uma frigideira pequena com a manteiga e coloque metade da mistura. Espalhe formando uma camada uniforme.
Por cima, distribua o requeijão e a muçarela, deixando uma pequena distância das bordas. Cubra com o restante da massa de cuscuz.
Tampe a frigideira e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos. Quando a parte de baixo estiver firme e dourada, vire cuidadosamente e deixe mais alguns minutos do outro lado.
Finalize com orégano e sirva ainda quente. Ao cortar, o queijo fica cremoso no centro, enquanto a parte externa ganha uma textura mais douradinha do que a do cuscuz tradicional.
Tempo de preparo: cerca de 20 minutos
Rendimento: 1 porção grande ou 2 pequenas
Dificuldade: fácil