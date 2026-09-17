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‘Cutox’: Rico Melquiades realiza novo procedimento estético no ânus; entenda

Especialista em contorno corporal e glúteos, Christtehand Lima, usou as redes sociais para explicar melhor do que se trata e os benefícios do procedimento

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:21

Rico Melquiades passou por novo procedimento Crédito: Reprodução | Instagram

O influenciador Rico Melquiades que já fez dezenas de procedimentos estéticos, realizou um procedimento no anus, com o objetivo de relaxar a musculatura e melhorar a aparência estética da região.

O especialista em contorno corporal e glúteos, Christtehand Lima, usou as redes sociais para explicar melhor do que se trata e os benefícios do procedimento. O médico também foi responsável por uma das remodelações corporais do influenciador.

Antes e depois de Rico Melquiades 1 de 16

Antes de explicar, de fato, do que se trata o procedimento, Chris defendeu Rico e disse que não é mais um procedimento inventado. “Antes que vocês falem que o Rico inventou mais um novo procedimento. Existe literatura médica que fala sobre esse procedimento. Então por que a gente coloca na testa? Por que a gente aplica o botox na região anal?”, iniciou o cirurgião plástico.

Com o uso da toxina botulínica, a musculatura da região fica mais relaxada e “lisinha”, segundo o médico. O especialista ainda ressaltou que o procedimento tem finalidade terapêutica, e como consequência a estética.

Assim, o procedimento ajuda também a melhorar o desconforto até mesmo na hora do sexo. “Quando existe por exemplo a contração excessiva, uma hipertonia da musculatura associada a dor”, afirmou.