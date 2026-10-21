DICAS E SAÚDE

Da frigideira à panela de uso diário: os cuidados que fazem diferença, o que observar antes de cozinhar e quando avaliar a troca

Entenda por que arranhões e altas temperaturas merecem cuidado e o que observar antes de trocar os utensílios.



Kaíky Almeida

Agência Correio

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 11:11

Panelas de aço inoxidável estão entre as alternativas indicadas para o preparo de alimentos. Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

Na hora de preparar o almoço, é comum prestar atenção ao que vai para a panela e esquecer do próprio utensílio. Mas o material, o estado do revestimento e a temperatura do fogo também merecem cuidado. Em determinadas condições, frigideiras antiaderentes podem liberar partículas na comida ou vapores irritantes no ambiente.

O alerta ganhou repercussão após o chef e criador de conteúdo Marcelo Horta divulgar suas preferências entre os materiais usados na cozinha. A classificação, porém, representa a opinião do profissional e não significa que toda panela de determinado material seja perigosa ou que outra seja automaticamente segura.

O revestimento antiaderente de frigideiras exige cuidados com arranhões e temperaturas elevadas. 1 de 6

Quais materiais o chef prefere

Horta coloca aço cirúrgico, cerâmica, pedra e vidro entre suas primeiras escolhas. Na faixa seguinte, aparecem aço inoxidável, ferro fundido e barro. Teflon e alumínio ficam no fim da lista.

O chef argumenta que arranhões nas superfícies antiaderentes podem provocar a liberação de partículas. A preocupação encontra respaldo em estudos citados pela organização ambiental norte-americana Natural Resources Defense Council (NRDC), mas é preciso separar o desgaste do revestimento dos riscos comprovados à saúde.

O problema do teflon

O teflon é o nome mais conhecido do politetrafluoretileno, ou PTFE, utilizado em revestimentos que impedem a aderência dos alimentos. A cientista Anna Reade, da NRDC, alerta que o material pode se decompor quando submetido a temperaturas elevadas.

Acima de aproximadamente 260 °C, o superaquecimento de utensílios com PTFE pode produzir vapores capazes de causar a chamada febre dos fumos de polímeros, conhecida como "gripe do teflon".

Os sintomas relatados incluem febre, calafrios, dor de cabeça, tosse e aperto no peito. Esses vapores também representam perigo para aves de estimação.

Isso não significa, entretanto, que uma panela antiaderente em boas condições libere essas substâncias em qualquer preparo. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) informa que os revestimentos autorizados apresentam migração desprezível de PFAS para os alimentos nas condições avaliadas.

Arranhões merecem atenção

Segundo a NRDC, pesquisas observaram que superfícies antiaderentes danificadas podem liberar quantidades expressivas de micro e nanopartículas.

Os efeitos da ingestão dessas partículas ainda estão em estudo. A identificação desse material não permite afirmar que um único arranhão provoque uma doença ou um problema reprodutivo.

Diante de descascamento ou desgaste evidente, a orientação prudente é interromper o uso da peça e avaliar sua substituição. Também é recomendável evitar utensílios metálicos que possam danificar a camada antiaderente.

E as panelas de alumínio?

Embora o alumínio apareça entre os materiais menos recomendados por Horta, isso não significa que todas as panelas desse tipo sejam igualmente perigosas.

A agência de saúde do Canadá explica que peças gastas ou com corrosão podem transferir mais material aos alimentos, especialmente durante o preparo de receitas muito ácidas ou salgadas.

Por isso, recomenda-se evitar o armazenamento prolongado de alimentos nessas panelas, usar utensílios que não risquem a superfície e preferir fogo baixo ou médio. O alumínio anodizado tem características diferentes do alumínio convencional.

Como usar com segurança

Aço inoxidável e ferro fundido são alternativas citadas tanto pelo chef quanto pelas orientações de especialistas. Cerâmica e vidro também podem ser utilizados, desde que sejam apropriados para contato com alimentos e para a temperatura de preparo.

Em peças de cerâmica esmaltada, é necessário observar a procedência e a segurança dos revestimentos, que podem apresentar riscos quando contêm determinados metais, como chumbo e cádmio.

Para reduzir os riscos no dia a dia, alguns cuidados são recomendados: