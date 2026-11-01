CHURRASCO

Da tradicional picanha ao cupim, os 6 melhores cortes de carne para o churrasco de domingo

Conheça os cortes que garantem um churrasco suculento e cheio de sabor



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 10:39

Alguns cortes bovinos se destacam pela maciez, enquanto outros conquistam pelo sabor e pela gordura entremeada Crédito: Foto: Luiz Lorencetti- Pexels

Escolher as carnes certas faz toda a diferença na hora de preparar um churrasco. Seja para reunir a família no domingo, comemorar uma data especial ou encontrar os amigos, alguns cortes bovinos conseguem transformar o encontro em uma experiência ainda mais saborosa.

Mas nem sempre é fácil decidir o que colocar na churrasqueira. Enquanto algumas carnes se destacam pela maciez, outras conquistam pelo sabor acentuado, pela gordura entremeada ou pela suculência depois de assadas.

Tipos de carnes 1 de 4

A boa notícia é que existem opções para diferentes gostos e preparos. Desde a tradicional picanha até cortes que exigem mais tempo no fogo, conhecer as características de cada carne ajuda você a acertar na compra e aproveitar melhor o churrasco.

Confira seis opções que merecem espaço na sua churrasqueira e descubra como preparar cada uma delas.

1. Picanha: a estrela dos churrascos brasileiros

Quando o assunto é churrasco, a picanha costuma ser um dos primeiros cortes que vêm à cabeça. Conhecida pela maciez, pelo sabor marcante e pela característica camada de gordura, ela se tornou uma das grandes favoritas dos brasileiros.

Essa gordura é importante durante o preparo, pois contribui para o sabor e ajuda a manter a suculência da carne. Por isso, o ideal é não retirar toda a capa antes de levar o corte à churrasqueira.

2. Costela: sabor marcante e preparo tradicional

A costela é um dos cortes mais tradicionais dos churrascos brasileiros. Seu sabor intenso, a presença de gordura e a textura que fica macia depois de um preparo adequado fazem dela uma escolha bastante apreciada.

Picanha, costela e cupim estão entre as opções de carnes que fazem sucesso na churrasqueira Crédito: Foto: Julia Filirovska- Pexels

Diferentemente de carnes que ficam prontas rapidamente, a costela exige paciência. O segredo está no cozimento lento, que permite que as fibras fiquem mais macias e a gordura seja derretida gradualmente.

3. Alcatra: versatilidade para diferentes preparos

A alcatra é uma opção bastante versátil para quem deseja variar o cardápio da churrasqueira. Com sabor característico e textura macia, o corte pode ser preparado inteiro, em bifes ou em pedaços menores.

Uma das vantagens é a possibilidade de utilizar diferentes partes da peça. A região da alcatra reúne cortes conhecidos, como miolo de alcatra, picanha e maminha, embora cada um tenha suas características e identificação próprias.

Por apresentar menos gordura externa em algumas partes, a alcatra exige atenção durante o preparo. O excesso de tempo na churrasqueira pode deixar a carne ressecada e comprometer sua suculência.

4. Contrafilé: ideal para quem gosta de sabor intenso

O contrafilé também ocupa lugar de destaque entre os cortes bovinos utilizados em churrascos. Conhecido pelo sabor acentuado e pela textura característica, ele agrada principalmente quem prefere carnes mais suculentas e com personalidade.

Uma de suas características é a presença de uma faixa de gordura lateral, que contribui para o sabor durante o preparo. Dependendo da peça, também é possível encontrar gordura entremeada nas fibras.

O corte pode ser preparado em bifes grossos diretamente na grelha ou em pedaços maiores. Para quem aprecia carne mal passada, o contrafilé oferece uma boa experiência, desde que seja selecionado e preparado corretamente.

5. Fraldinha: maciez e sabor para o churrasco

A fraldinha é outro corte bastante popular nas churrasqueiras brasileiras. Ela se destaca pelas fibras longas, pelo sabor suave e pela textura macia quando preparada corretamente.

Por ter uma distribuição de gordura diferente de cortes como a picanha, a fraldinha exige atenção para não passar do ponto. Quando fica tempo demais no fogo, pode perder parte da suculência.

Uma das vantagens desse corte é a facilidade de preparo. Ele pode ser levado inteiro à grelha ou dividido em porções menores, dependendo do tamanho da peça e da quantidade de convidados.

6. Cupim: gordura entremeada e preparo especial

O cupim é um corte bastante conhecido nas churrascarias brasileiras e chama atenção pela quantidade de gordura entremeada em suas fibras. Essa característica proporciona sabor marcante e uma textura bastante macia quando a carne recebe o preparo adequado.

Por ser um corte naturalmente mais fibroso, o cupim não costuma ser a melhor escolha para quem deseja uma carne pronta em poucos minutos.

O ideal é apostar em um cozimento lento, permitindo que o calor atue gradualmente sobre a peça. Uma técnica bastante utilizada é envolver o cupim em papel-alumínio depois de uma etapa inicial de preparo, ajudando a conservar a umidade durante o cozimento.

Como escolher as melhores carnes para churrasco?

Além de conhecer os cortes, é importante observar alguns detalhes na hora de comprar a carne. A escolha de uma boa peça influencia diretamente o resultado na churrasqueira.

Antes de levar o produto para casa, observe:

Aparência: a carne deve apresentar coloração característica, sem manchas suspeitas.

Gordura: observe a distribuição da gordura e escolha o corte conforme sua preferência.

Textura: quando possível, verifique se a peça apresenta aspecto firme e adequado.

Procedência: compre em estabelecimentos de confiança e observe as condições de conservação.

Quantidade: considere o número de convidados e a presença de acompanhamentos.