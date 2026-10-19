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'Dá vontade de agarrar o cara na hora': perfume vira febre entre homens adultos, conquista mulheres e vende um frasco a cada 30 segundos

Fragrância conquistou os marmanjos, viralizou nas redes sociais e ultrapassou 1,4 milhão de unidades vendidas em 2025

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16:52

Perfume do Cebolinha
Perfume do Cebolinha Crédito: Reprodução

Parece brincadeira, mas um perfume criado para o público infantil acabou conquistando uma legião de homens adultos no Brasil. E o protagonista dessa história é ninguém menos que o Cebolinha, da Turma da Mônica! A fragrância da Jequiti viralizou nas redes sociais, ganhou espaço entre os apaixonados por perfumaria e alcançou 1,4 milhão de unidades vendidas em 2025.

E não é exagero: segundo a fabricante, um frasco de 25 ml chegou a ser vendido a cada 30 segundos no comércio eletrônico da marca. O sucesso foi tão grande que a empresa decidiu lançar uma versão maior, de 50 ml, com embalagem de vidro, para atender aos pedidos dos consumidores.

A febre começou em 2024, quando o influenciador Renan Gandara incluiu o perfume em uma lista de fragrâncias masculinas baratas que valiam a pena experimentar. O vídeo despertou a curiosidade do público, o produto chegou a esgotar e, desde então, não faltaram adultos dispostos a descobrir o segredo do Cebolinha.

Perfume do Cebolinha foi pensado para crianças, mas conquistou público adulto

Perfume do Cebolinha foi pensado para crianças, mas conquistou público adulto por Reprodução
Perfume do Cebolinha foi pensado para crianças, mas conquistou público adulto por Reprodução
Perfume do Cebolinha foi pensado para crianças, mas conquistou público adulto por Reprodução
Perfume do Cebolinha foi pensado para crianças, mas conquistou público adulto por Reprodução
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Perfume do Cebolinha foi pensado para crianças, mas conquistou público adulto por Reprodução

Afinal, qual é o cheiro do perfume do Cebolinha?

Apesar da embalagem com o personagem infantil, o perfume apresenta características de fragrâncias masculinas tradicionais. A composição combina notas cítricas de limão e bergamota com aromas aquáticos e frutados, além de um fundo amadeirado de sândalo, âmbar e musk.

Segundo a especialista em perfumaria Renata Aschar, ouvida pela GQ Brasil, o aroma é fresco e versátil, com características que lembram o estilo de perfumes masculinos conhecidos, como Kaiak, Bleu de Chanel e Sauvage. A fixação pode chegar a quatro horas na pele.

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Quanto custa o perfume que conquistou os adultos?

Outro segredo do sucesso está no preço acessível. Em dezembro de 2025, o frasco de 25 ml custava R$ 34,90, enquanto a versão de 50 ml, lançada com embalagem de vidro, era vendida por R$ 69,90. Os valores podem variar conforme as promoções.

Nas redes sociais, a fragrância virou assunto entre consumidores adultos e ganhou apelidos bem-humorados, como "cheiro de testosterona",  "cheiro de homem gostoso" e "cheiro de homem que não vale nada". O perfume também recebeu elogios de mulheres que comentaram sobre o aroma quando utilizado por homens. "Não tem como, eu fico louca com o cheiro", escreveu uma internauta na página oficial da marca. "Dá vontade de agarrar o cara na hora", disse mais uma.

A surpresa com o perfil da fragrância também apareceu entre os comentários. "Não tem cheiro nenhum de perfume infantil. Sem noção vender isso pra criança", opinou outra consumidora.

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