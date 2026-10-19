QUE LOUCULA

'Dá vontade de agarrar o cara na hora': perfume vira febre entre homens adultos, conquista mulheres e vende um frasco a cada 30 segundos

Fragrância conquistou os marmanjos, viralizou nas redes sociais e ultrapassou 1,4 milhão de unidades vendidas em 2025

Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16:52

Perfume do Cebolinha Crédito: Reprodução

Parece brincadeira, mas um perfume criado para o público infantil acabou conquistando uma legião de homens adultos no Brasil. E o protagonista dessa história é ninguém menos que o Cebolinha, da Turma da Mônica! A fragrância da Jequiti viralizou nas redes sociais, ganhou espaço entre os apaixonados por perfumaria e alcançou 1,4 milhão de unidades vendidas em 2025.

E não é exagero: segundo a fabricante, um frasco de 25 ml chegou a ser vendido a cada 30 segundos no comércio eletrônico da marca. O sucesso foi tão grande que a empresa decidiu lançar uma versão maior, de 50 ml, com embalagem de vidro, para atender aos pedidos dos consumidores.

A febre começou em 2024, quando o influenciador Renan Gandara incluiu o perfume em uma lista de fragrâncias masculinas baratas que valiam a pena experimentar. O vídeo despertou a curiosidade do público, o produto chegou a esgotar e, desde então, não faltaram adultos dispostos a descobrir o segredo do Cebolinha.

Perfume do Cebolinha foi pensado para crianças, mas conquistou público adulto 1 de 4

Afinal, qual é o cheiro do perfume do Cebolinha?

Apesar da embalagem com o personagem infantil, o perfume apresenta características de fragrâncias masculinas tradicionais. A composição combina notas cítricas de limão e bergamota com aromas aquáticos e frutados, além de um fundo amadeirado de sândalo, âmbar e musk.

Segundo a especialista em perfumaria Renata Aschar, ouvida pela GQ Brasil, o aroma é fresco e versátil, com características que lembram o estilo de perfumes masculinos conhecidos, como Kaiak, Bleu de Chanel e Sauvage. A fixação pode chegar a quatro horas na pele.

Quanto custa o perfume que conquistou os adultos?

Outro segredo do sucesso está no preço acessível. Em dezembro de 2025, o frasco de 25 ml custava R$ 34,90, enquanto a versão de 50 ml, lançada com embalagem de vidro, era vendida por R$ 69,90. Os valores podem variar conforme as promoções.

Nas redes sociais, a fragrância virou assunto entre consumidores adultos e ganhou apelidos bem-humorados, como "cheiro de testosterona", "cheiro de homem gostoso" e "cheiro de homem que não vale nada". O perfume também recebeu elogios de mulheres que comentaram sobre o aroma quando utilizado por homens. "Não tem como, eu fico louca com o cheiro", escreveu uma internauta na página oficial da marca. "Dá vontade de agarrar o cara na hora", disse mais uma.