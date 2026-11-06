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Dança dos Famosos terá duas novas baixas; saiba quem deixou a competição

Segundo o Portal LeoDias, participantes deixaram a competição durante gravação realizada na quinta-feira (5); resultado deve ser anunciado no Domingão deste domingo (8)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 22:06

Bianca Andrade e Lucas Guedez são apontados como os próximos eliminados da Dança dos Famosos Crédito: Reprodulção

A disputa pela permanência na Dança dos Famosos terá mais duas baixas. Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e o influenciador Lucas Guedez são apontados como os próximos eliminados do quadro do Domingão com Huck, da TV Globo.

A informação foi divulgada pelo Portal LeoDias nesta sexta-feira (6). De acordo com a publicação, os dois deixaram a competição durante as gravações realizadas na quinta-feira (5), quando os participantes se apresentaram no ritmo de samba de gafieira.

Ticiane Pinheiro mostra machucados após ensaio na Dança dos Famosos

Ticiane Pinheiro exibe machucados após ensaio pesado do Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro exibe machucados após ensaio pesado do Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram
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Ticiane Pinheiro exibe machucados após ensaio pesado do Dança dos Famosos por Reprodução/Instagram

Além de Bianca e Lucas, também participaram da fase de mata-mata MC Livinho, Giovana Cordeiro, Bruna Griphao, Pedro Scooby, Diego Martins, Mell Muzzillo, Breno Ferreira e Léo Foguete.

O resultado ainda será apresentado ao público na edição deste domingo (8), quando Luciano Huck deve anunciar oficialmente os nomes que deixam a disputa.

Quem já saiu da Dança dos Famosos?

A competição passou por uma rodada de repescagem no último domingo (1º), quando quatro participantes foram eliminados: Rita Guedes, Junno Andrade, Ticiane Pinheiro e Gracyanne Barbosa.

Antes deles, Kenya Sade e Otaviano Costa também deixaram o quadro após a primeira repescagem, realizada em 13 de setembro.

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