TELEVISÃO

Dança dos Famosos terá duas novas baixas; saiba quem deixou a competição

Segundo o Portal LeoDias, participantes deixaram a competição durante gravação realizada na quinta-feira (5); resultado deve ser anunciado no Domingão deste domingo (8)

Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 22:06

Bianca Andrade e Lucas Guedez são apontados como os próximos eliminados da Dança dos Famosos Crédito: Reprodulção

A disputa pela permanência na Dança dos Famosos terá mais duas baixas. Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, e o influenciador Lucas Guedez são apontados como os próximos eliminados do quadro do Domingão com Huck, da TV Globo.

A informação foi divulgada pelo Portal LeoDias nesta sexta-feira (6). De acordo com a publicação, os dois deixaram a competição durante as gravações realizadas na quinta-feira (5), quando os participantes se apresentaram no ritmo de samba de gafieira.

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Além de Bianca e Lucas, também participaram da fase de mata-mata MC Livinho, Giovana Cordeiro, Bruna Griphao, Pedro Scooby, Diego Martins, Mell Muzzillo, Breno Ferreira e Léo Foguete.

O resultado ainda será apresentado ao público na edição deste domingo (8), quando Luciano Huck deve anunciar oficialmente os nomes que deixam a disputa.

Quem já saiu da Dança dos Famosos?

A competição passou por uma rodada de repescagem no último domingo (1º), quando quatro participantes foram eliminados: Rita Guedes, Junno Andrade, Ticiane Pinheiro e Gracyanne Barbosa.