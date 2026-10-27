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Dançarinos do BTS publicam vídeos dançando funk e 'passinho do Jamal' às vésperas de shows em São Paulo

Apresentações do grupo de k-pop ocorrem nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio MorumBIS, na capital paulista

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 19:17

BTS na turnê Arirang
BTS na turnê Arirang Crédito: Reprodução

Às vésperas da estreia da nova turnê do BTS no Brasil, marcada para esta quarta-feira (28), a equipe de dançarinos de apoio do grupo sul-coreano já está na capital paulista. Em registros publicados em redes sociais na última segunda-feira (26), os profissionais chamaram a atenção do público ao executarem passos de funk brasileiro.

Em uma das gravações, parte da equipe aparece dançando "IDOL" e "2.0", faixas do próprio BTS, em ritmo de funk. Em outro vídeo, ao som de uma música brasileira, eles reproduzem os movimentos do "Passinho do Jamal", tendência que viralizou nas redes sociais nos últimos meses.

A interação repercutiu entre os fãs do grupo – conhecidos como "ARMYs" –, que viram na brincadeira uma demonstração de carinho pela cultura local. Os registros também renderam diversos comentários bem-humorados, com uma enxurrada de boas-vindas para os dançarinos.

Ainda não há confirmação se os integrantes do BTS já desembarcaram no país.

Turnê "Arirang" no Brasil

Em São Paulo, o septeto se apresenta no Estádio do MorumBIS nos dias 28, 30 e 31 de outubro, com ingressos esgotados para todas as datas.

BTS na era Arirang

BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
BTS, turnê Arirang por Reprodução
Termômetro marcando 10 graus por Arquivo Agência Brasil
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BTS, turnê Arirang por Reprodução

A turnê "Arirang" marca o retorno oficial do grupo. Os integrantes estavam afastados das atividades coletivas desde 2022 para o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O projeto faz referência ao décimo álbum de estúdio do BTS, lançado em 20 de março deste ano, que reúne 14 faixas inéditas.

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Tags:

Bts bts - Tour Arirang

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