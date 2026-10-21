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Dandara Couto quebra o silêncio após sumiço e conta o que aconteceu

Aos 27 anos, modelo está com a família em Florianópolis e recebe acompanhamento profissional; ela não detalhou o que aconteceu durante o período em que ficou sem ser localizada

Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 18:02

Após três dias desaparecida, modelo Dandara Couto revela onde está e como se recupera Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Dandara Couto, de 27 anos, se pronunciou pela primeira vez nesta quarta-feira (21) após ficar três dias desaparecida em São Paulo, no início de outubro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela tranquilizou os seguidores e contou que está em Florianópolis, Santa Catarina, junto da família, recebendo acolhimento e acompanhamento profissional.

“Foram três dias turbulentos na minha cabeça, mas agora eu já estou bem”, afirmou Dandara. Ela também agradeceu pelas mensagens de apoio e destacou o papel da mãe durante o episódio.

A modelo Dandara Couto 1 de 22

Segundo a modelo, a mãe foi a primeira pessoa a perceber que ela não estava bem. Agora, a jovem diz estar sendo cuidada por familiares e profissionais adequados para atravessar o momento delicado.

Dandara não revelou detalhes sobre o que aconteceu durante os dias em que ficou sem ser localizada. No pronunciamento, também chamou a atenção para a importância da saúde mental e pediu compreensão enquanto se dedica à recuperação.

Relembre o caso

O desaparecimento começou em 5 de outubro, quando Dandara saiu de casa para fazer tranças no cabelo, mas não chegou ao estabelecimento onde tinha horário marcado. Ela havia sido vista pela última vez no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo.

Familiares e amigos divulgaram informações e fotografias nas redes sociais para tentar encontrá-la. A mobilização ganhou o apoio de personalidades como Isis Valverde, Alice Wegmann e Samara Felippo.