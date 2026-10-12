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Dani Calabresa estreia como protagonista na próxima novela das sete da TV Globo

Na trama, criada por Daniel Ortiz e Victor Atherino, a atriz e humorista viverá uma ex-modelo que perde todas as economias após cair em um golpe financeiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 21:33

Dani Calabresa
Dani Calabresa Crédito: Reprodução | Instagram

Dani Calabresa enfrenta um novo desafio na TV e interpreta uma das protagonistas de ‘Elas Que Lutem’, próxima novela das sete da Globo.

Na trama, criada por Daniel Ortiz e Victor Atherino, a atriz e humorista viverá uma ex-modelo que perde todas as economias após cair em um golpe financeiro e se envolve em uma aventura de sobrevivência na Floresta Amazônica. A informação foi divulgada pela coluna de Duh Secco do portal Notícias da TV.

Dani Calabresa

Atriz e humorista Dani Calabresa por Reprodução | Instagram
Atriz e humorista Dani Calabresa por Reprodução | Instagram
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Dani Calabresa por Reprodução | Instagram
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Atriz e humorista Dani Calabresa por Reprodução | Instagram

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Além de Dani Calabresa, fazem parte do elenco Heslaine e Vitória. Além de Alessandra Negrini, Belo e Marcedo Medici, que estão entre os nomes cotados para participar da produção. Rodrigo Simas, por sua vez, fará par romântico com a personagem de Heslaine Vieira.

A novela tem direção artística de Fred Mayrink e colaboração de Celso Taddei, Cris Werson, Daisy Chaves, Fabrício Santiago, Flávia Bessone e Nilton Braga. A estreia está prevista para março de 2027, após o final de ‘Por Você’.

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