Daniel Becker, especialista e infância: O uso excessivo das telas na infância pode estar roubando o espaço do brincar e do convívio das crianças

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Henrique Moraes
Agência Correio
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:36
Para muitas famílias, o celular, o tablet e a televisão já fazem parte da rotina das crianças e dos adolescentes. O desafio aparece quando esses dispositivos deixam de ser apenas uma opção de entretenimento e passam a ocupar o espaço do brincar, da conversa e até dos momentos de tédio.
É nesse ponto que o excesso de telas na infância pode se transformar em um problema dentro de casa. Afinal, retirar o aparelho nem sempre significa apenas desligar uma tela: pode significar enfrentar choro, irritação, negociação e resistência.
celular
Mais do que discutir apenas quantas horas uma criança pode permanecer diante de um dispositivo, especialistas chamam atenção para a maneira como os adultos estabelecem e sustentam os limites.
O pediatra Daniel Becker e o escritor e educador Ilan Brenman discutem justamente esse cenário na palestra “A Infância Sequestrada pelas Telas”, realizada nesta quarta-feira (26), no Teatro das Artes, em São Paulo, como parte da programação do Alma Talks.
Quando se fala sobre crianças e tecnologia, é comum que a primeira pergunta seja: “Quanto tempo por dia é permitido?”.
Embora o tempo seja uma questão importante, o debate é mais amplo. Também é necessário observar o que a criança deixa de fazer enquanto está conectada.
Brincar, conversar com a família, esperar sem entretenimento, explorar o ambiente e simplesmente lidar com o tédio são experiências que também fazem parte da infância.
O alerta aparece principalmente quando o celular se transforma na resposta automática para qualquer situação de espera ou falta do que fazer.
Em uma rotina cheia de estímulos, ficar sem uma atividade imediatamente disponível pode parecer desconfortável para crianças e adultos.
Mas o tédio não precisa ser encarado como um problema que deve ser eliminado rapidamente.
Momentos sem telas podem abrir espaço para que a criança invente brincadeiras, explore a criatividade e desenvolva outras formas de passar o tempo.
Por isso, uma das mudanças mais importantes pode ser deixar de tratar o dispositivo como solução automática para cada momento de espera.
A criação de regras pode ser difícil principalmente quando elas aparecem apenas no momento em que o adulto decide retirar o aparelho.
Para diminuir os confrontos, a família pode estabelecer previamente quais são os momentos em que os dispositivos podem ou não fazer parte da rotina.
Algumas estratégias podem ajudar:
Para Ilan Brenman, estabelecer uma regra é apenas uma parte do processo. O adulto também precisa conseguir mantê-la diante da reação da criança.
“Os adultos precisam sustentar suas decisões. Somos adultos e, sendo adultos, somos responsáveis pelos nossos filhos e adolescentes”, observa o escritor e educador.
A ideia ajuda a explicar por que algumas tentativas de reduzir o uso de telas acabam frustrando os próprios pais.
Não basta anunciar que o celular será retirado. É necessário que os responsáveis estejam preparados para lidar com a frustração que pode aparecer depois do limite.
Isso não significa ignorar os sentimentos da criança, mas entender que a reação negativa não necessariamente indica que a regra está errada.
Os adultos têm participação direta na construção dos hábitos digitais dentro de casa.
Se a intenção é criar momentos de convivência sem telas, pode ser mais fácil quando os próprios responsáveis também participam desses períodos.
Em vez de apenas dizer para a criança largar o celular, a família pode criar momentos em que todos deixam os dispositivos de lado.
Assim, o limite deixa de ser uma punição direcionada exclusivamente à criança e passa a fazer parte de uma rotina compartilhada.