TECNOLOGIA

Daniel Becker, especialista e infância: O uso excessivo das telas na infância pode estar roubando o espaço do brincar e do convívio das crianças

Especialistas explicam como reduzir o uso de telas sem transformar o celular em uma fonte diária de conflitos



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 09:36

Criar momentos sem telas pode ajudar crianças a recuperar espaço para brincadeiras, criatividade e convivência Crédito: Foto: Kampus Production/ Pexels

Para muitas famílias, o celular, o tablet e a televisão já fazem parte da rotina das crianças e dos adolescentes. O desafio aparece quando esses dispositivos deixam de ser apenas uma opção de entretenimento e passam a ocupar o espaço do brincar, da conversa e até dos momentos de tédio.

É nesse ponto que o excesso de telas na infância pode se transformar em um problema dentro de casa. Afinal, retirar o aparelho nem sempre significa apenas desligar uma tela: pode significar enfrentar choro, irritação, negociação e resistência.

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Mais do que discutir apenas quantas horas uma criança pode permanecer diante de um dispositivo, especialistas chamam atenção para a maneira como os adultos estabelecem e sustentam os limites.

O pediatra Daniel Becker e o escritor e educador Ilan Brenman discutem justamente esse cenário na palestra “A Infância Sequestrada pelas Telas”, realizada nesta quarta-feira (26), no Teatro das Artes, em São Paulo, como parte da programação do Alma Talks.

O problema não está apenas no tempo de tela

Quando se fala sobre crianças e tecnologia, é comum que a primeira pergunta seja: “Quanto tempo por dia é permitido?”.

Embora o tempo seja uma questão importante, o debate é mais amplo. Também é necessário observar o que a criança deixa de fazer enquanto está conectada.

Brincar, conversar com a família, esperar sem entretenimento, explorar o ambiente e simplesmente lidar com o tédio são experiências que também fazem parte da infância.

O alerta aparece principalmente quando o celular se transforma na resposta automática para qualquer situação de espera ou falta do que fazer.

O tédio também tem espaço na infância

Em uma rotina cheia de estímulos, ficar sem uma atividade imediatamente disponível pode parecer desconfortável para crianças e adultos.

Mas o tédio não precisa ser encarado como um problema que deve ser eliminado rapidamente.

Especialistas alertam para a importância de estabelecer limites para o uso de celular, tablet e televisão entre crianças e adolescentes Crédito: Reprodução: Daniel Becker/ YouTube

Momentos sem telas podem abrir espaço para que a criança invente brincadeiras, explore a criatividade e desenvolva outras formas de passar o tempo.

Por isso, uma das mudanças mais importantes pode ser deixar de tratar o dispositivo como solução automática para cada momento de espera.

Como estabelecer limites sem transformar o celular em motivo de conflito

A criação de regras pode ser difícil principalmente quando elas aparecem apenas no momento em que o adulto decide retirar o aparelho.

Para diminuir os confrontos, a família pode estabelecer previamente quais são os momentos em que os dispositivos podem ou não fazer parte da rotina.

Algumas estratégias podem ajudar:

Defina regras claras: a criança precisa saber antecipadamente quando poderá utilizar o dispositivo.

Mantenha os combinados: mudar a regra a cada crise pode tornar o limite mais difícil de sustentar.

Crie momentos sem telas: refeições, conversas e períodos destinados ao brincar podem ser oportunidades para deixar os aparelhos de lado.

Evite usar o celular como resposta automática: especialmente diante do tédio, da espera ou de pequenas frustrações.

Ofereça alternativas: livros, brincadeiras, atividades físicas e momentos de convivência ajudam a preencher o espaço deixado pela tela.

Prepare a criança para o fim do uso: avisar que o tempo está terminando pode tornar a transição menos abrupta.

O papel dos adultos é fundamental

Para Ilan Brenman, estabelecer uma regra é apenas uma parte do processo. O adulto também precisa conseguir mantê-la diante da reação da criança.

“Os adultos precisam sustentar suas decisões. Somos adultos e, sendo adultos, somos responsáveis pelos nossos filhos e adolescentes”, observa o escritor e educador.

A ideia ajuda a explicar por que algumas tentativas de reduzir o uso de telas acabam frustrando os próprios pais.

Não basta anunciar que o celular será retirado. É necessário que os responsáveis estejam preparados para lidar com a frustração que pode aparecer depois do limite.

Isso não significa ignorar os sentimentos da criança, mas entender que a reação negativa não necessariamente indica que a regra está errada.

A mudança começa também pelo exemplo

Os adultos têm participação direta na construção dos hábitos digitais dentro de casa.

Se a intenção é criar momentos de convivência sem telas, pode ser mais fácil quando os próprios responsáveis também participam desses períodos.

Em vez de apenas dizer para a criança largar o celular, a família pode criar momentos em que todos deixam os dispositivos de lado.