NOVELAS

Daniel Blanco é cotado para papel que seria de filho de Marcello Novaes em novela da Globo

Escalação de Diogo Novaes para “Elas que lutem”, próxima novela das 19h, não avançou

Kamila Macedo

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 21:49

Daniel Blanco é cotado para substituir Diogo Novaes em próxima novela da Globo Crédito: Reprodução/Instagram

O processo de escalação de Diogo Novaes, filho mais velho de Marcello Novaes, para a novela “Elas que lutem”, próxima produção do horário das 19h da TV Globo, não avançou. Para o papel, a direção cogita atualmente o nome do ator Daniel Blanco, que integrou o elenco de “Totalmente Demais” (2015). As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

A trama de Ortiz terá o protagonismo feminino como um de seus principais pilares. A história gira em torno de uma ex-modelo, uma camelô do Brás, em São Paulo, e uma psicóloga do interior de Mato Grosso. As vidas dessas mulheres, Belém (Heslaine Vieira), Kika (Dani Calabresa) e Maya (Vitória Strada), mudam drasticamente após elas caírem em um mesmo golpe financeiro.

O enredo ganha novos contornos quando o grupo embarca rumo a Manaus para tentar recuperar o dinheiro. Durante a viagem, o avião sofre um acidente e cai na Floresta Amazônica. Isolados, os sobreviventes precisam enfrentar os perigos da selva e os conflitos de convivência.

Diogo Novaes 1 de 16

A novela tem direção artística de Fred Mayrink e conta com Victor Atherino na coautoria, ao lado de Daniel Ortiz. No elenco, estão confirmadas Heslaine Vieira, Dani Calabresa e Vitória Strada, que formam o trio protagonista, além de Rodrigo Simas, intérprete de Noah, par romântico de uma das personagens.