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Daniel Blanco é cotado para papel que seria de filho de Marcello Novaes em novela da Globo

Escalação de Diogo Novaes para “Elas que lutem”, próxima novela das 19h, não avançou

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 21:49

Daniel Blanco é cotado para substituir filho de Marcello Novaes em próxima novela da Globo
Daniel Blanco é cotado para substituir Diogo Novaes em próxima novela da Globo Crédito: Reprodução/Instagram

O processo de escalação de Diogo Novaes, filho mais velho de Marcello Novaes, para a novela “Elas que lutem”, próxima produção do horário das 19h da TV Globo, não avançou. Para o papel, a direção cogita atualmente o nome do ator Daniel Blanco, que integrou o elenco de “Totalmente Demais” (2015). As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

A trama de Ortiz terá o protagonismo feminino como um de seus principais pilares. A história gira em torno de uma ex-modelo, uma camelô do Brás, em São Paulo, e uma psicóloga do interior de Mato Grosso. As vidas dessas mulheres, Belém (Heslaine Vieira), Kika (Dani Calabresa) e Maya (Vitória Strada), mudam drasticamente após elas caírem em um mesmo golpe financeiro.

O enredo ganha novos contornos quando o grupo embarca rumo a Manaus para tentar recuperar o dinheiro. Durante a viagem, o avião sofre um acidente e cai na Floresta Amazônica. Isolados, os sobreviventes precisam enfrentar os perigos da selva e os conflitos de convivência.

Diogo Novaes

Diogo Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes e o pai, Marcello Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes, Pedro Novaes e Marcello Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes, Pedro Novaes e Marcello Novaes por Reprodução/Instagram
Diogo Novaes com a mãe, a ex-modelo Sheyla Beta por Reprodução/Instagram
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Diogo Novaes por Reprodução/Instagram

A novela tem direção artística de Fred Mayrink e conta com Victor Atherino na coautoria, ao lado de Daniel Ortiz. No elenco, estão confirmadas Heslaine Vieira, Dani Calabresa e Vitória Strada, que formam o trio protagonista, além de Rodrigo Simas, intérprete de Noah, par romântico de uma das personagens.

O elenco também conta com Klara Castanho, João Baldasserini e Cosme dos Santos. Marcelo Medici interpretará Valentim, dono de uma pensão que também realiza shows como drag queen. Os atores Thiago Martins e Daniel Rangel estão cotados para interpretar os filhos dele.

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