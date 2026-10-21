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Daniel Blanco revela conselho marcante que recebeu da irmã, Lua Blanco: 'Minha segunda mãe'

A atriz morreu no último domingo (18), vítima de câncer aos 39 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 07:46

Daniel Blanco desabafa sobre a perda da irmã, Lua Blanco: 'Minha segunda mãe'
Daniel Blanco e Lua Blanco Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Daniel Blanco, de 32 anos, falou publicamente nesta terça-feira (20) sobre a morte da irmã, a atriz e cantora Lua Blanco. Em um vídeo no Instagram, ele detalhou como tem encarado o luto após perder a artista no domingo (18), aos 39 anos, por causa de um câncer de intestino.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
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Lua Blanco por Reprodução/Instagram

Ele relatou os altos e baixos dos últimos dias e aproveitou para agradecer o apoio dos fãs. "Estou com ondas de emoções. Às vezes estou aqui embaixo e, às vezes, ok. Primeiro, quero agradecer as mensagens que recebi; foram muitas. Fiquei muito feliz porque sei o quanto a Lua era especial para vocês e quantas vidas ela transformou simplesmente por existir, pela arte dela e pelo amor dela, que sempre transpareceu", disse o ator, reforçando o impacto que Lua causava ao transformar vidas apenas por existir.

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Daniel considerava Lua como uma figura materna e lembrou de uma conversa de 2016, quando sofria muito com o fim de um namoro. "Tive o prazer de falar isso para ela no último dia de vida dela... Em 2016, minha namorada terminou comigo, e eu sou muito sensível e estava prevendo uma longa jornada de dor", relembrou o ator. "A Lua foi correndo lá para casa quando ficou sabendo e, em vez de ficar, 'Irmãozinho, vai ficar tudo bem, não fica assim, não', ela falou, 'Daniel, senta aqui comigo'."

"A Lua era irmã/mãe. Ela era a minha segunda mãe. Ela fez um sermão de uma hora e meia sobre como é importante aceitar sentir dor", continuou o artista. "Não fingir que ela não está lá e ter medo de doer, porque quanto mais a gente aceita que tem dor para ser sentida, mais forte a gente vai sair do outro lado desse túnel escuro. Recebi essa informação com muita atenção porque eu já levei um pé na bunda antes e deprimi. Tinha medo de voltar para aquilo."

Rebelde Brasil

Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
Micael Borges lamentou a morte de Lua Blanco, sua colega na novela Rebelde por Reprodução/Instagram
Dulce María lamentou a morte de Lua Blanco, a Roberta da versão brasileira de Rebelde por Reprodução
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebeldes' por Reprodução/Instagram/Divulgação/TV Record
Chay Suede em 'Rebelde' por Reprodução
Rebelde chega à Globoplay por Divulgação
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Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram

Segundo Daniel, a atriz explicou que tentar ignorar a tristeza piora as coisas e reproduziu as palavras que ouviu dela: "'Você é humano, Daniel, está tudo bem; todo mundo vai sentir dor. Existe uma grande diferença entre sentir dor e sofrer. Sente a dor, ela tem que estar lá, ela está tentando te proteger. Nosso corpo é inteligentíssimo e a gente vai sair dessa dor. Sentir não é fraqueza, aceitar sentir é uma das nossas maiores forças'."

O ator afirmou que guardou esse ensinamento para sempre: "Eu levo isso para a minha vida inteira". Para encerrar o desabafo, ele pediu aos seguidores que não tenham medo de demonstrar amor. "A Lua era puro amor. Sejam puro amor, não tenham medo de amar", finalizou.

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