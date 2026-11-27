PONTO FINAL

Daniel Cady coloca ponto final em relacionamento com empresária baiana

Carol e Daniel tiveram um relacionamento de seis anos durante a adolescência e tinham resgatado a história de amor na fase adulta

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 17:53

Daniel Cady e Carol Magalhães se conheciam desde a adolescência Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Daniel Cady terminou o relacionamento de pouco mais de oito meses com a empresária baiana Carol Magalhães.

O namoro dos dois teria se tornado público após o vazamento de uma viagem discreta do casal à Europa.

Carol Magalhães e Daniel Cady 1 de 17

De acordo com o portal LeoDias fontes próximas informaram que o término aconteceu após Carol ter percebido que o nutricionista não estaria interessado em construir um relacionamento sério e duradouro.

Outro fator que teria fato que teria pesado foi o vínculo que ainda existe entre Daniel e Ivete Sangalo, mesmo após um ano de separação. Vale lembrar que a cantora e o nutricionista não oficializaram o divórcio. O fim do casamento foi anunciado em novembro de 2025.

Carol e Daniel tiveram um relacionamento de seis anos durante a adolescência e tinham resgatado a história de amor na fase adulta. A empresária é mãe de dois filhos.