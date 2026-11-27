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Felipe Sena
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 17:53
Daniel Cady terminou o relacionamento de pouco mais de oito meses com a empresária baiana Carol Magalhães.
O namoro dos dois teria se tornado público após o vazamento de uma viagem discreta do casal à Europa.
Carol Magalhães e Daniel Cady
De acordo com o portal LeoDias fontes próximas informaram que o término aconteceu após Carol ter percebido que o nutricionista não estaria interessado em construir um relacionamento sério e duradouro.
Outro fator que teria fato que teria pesado foi o vínculo que ainda existe entre Daniel e Ivete Sangalo, mesmo após um ano de separação. Vale lembrar que a cantora e o nutricionista não oficializaram o divórcio. O fim do casamento foi anunciado em novembro de 2025.
Carol e Daniel tiveram um relacionamento de seis anos durante a adolescência e tinham resgatado a história de amor na fase adulta. A empresária é mãe de dois filhos.
O término de Carol e Daniel acontece no mesmo dia que o de Ivete e o empresário Tiago Maia, anunciado no programa da Band “Melhor da Tarde”.