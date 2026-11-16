RECEITA

Daniel Cady mostra o que come no café da manhã em dias corridos

Nutricionista compartilha opção prática, refrescante e nutritiva para começar o dia com energia, mesmo com a agenda cheia

Kamila Macedo

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 21:36

Daniel Cady ensina seu café da manhã prático com iogurte e maracujá Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Cady utilizou o seu canal no YouTube para ensinar qual é a receita que faz nos dias corridos, quando quer se alimentar bem em meio à rotina intensa. A preparação escolhida é um iogurte com maracujá, opção rápida, refrescante e versátil que funciona perfeitamente para o café da manhã, o lanche da tarde ou até mesmo a ceia.

O iogurte base pode ser comprado pronto no mercado ou feito em casa, e o CORREIO tem uma receita ensinando a prepará-lo. O mesmo vale para a granola, que também conta com sugestões de preparo caseiro para quem prefere uma versão artesanal.

O iogurte natural garante uma boa dose de proteínas e as bactérias benéficas do fermento lácteo, enquanto a versão integral preserva a gordura do leite, essencial para carregar vitaminas lipossolúveis como a A e a D. Já o maracujá entra com a acidez refrescante e fibras que ajudam na saciedade, enquanto as sementes adicionam uma textura crocante, tornando a receita simples, saborosa e fácil de manter no dia a dia.

Daniel Cady ensina receita de iogurte com maracujá 1 de 6

Ingredientes

5 colheres de sobremesa (aproximadamente 3 colheres de sopa) de iogurte natural integral;

1 colher de sopa de mel de abelha;

1 polpa de maracujá com as sementes, a gosto;

1 colher de sopa de granola (opcional);

1 colher de chá de pólen de abelha (opcional).

Modo de preparo

Para começar, coloque o iogurte em uma tigela ou pote de sua preferência. A quantidade exata depende da sua fome no momento, mas a dica é começar com uma porção menor na dúvida. Em seguida, adicione o mel e misture bem até incorporar. Quem preferir ou precisar evitar o açúcar pode substituir o mel por algumas gotas de estévia.