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Kamila Macedo
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 21:36
Daniel Cady utilizou o seu canal no YouTube para ensinar qual é a receita que faz nos dias corridos, quando quer se alimentar bem em meio à rotina intensa. A preparação escolhida é um iogurte com maracujá, opção rápida, refrescante e versátil que funciona perfeitamente para o café da manhã, o lanche da tarde ou até mesmo a ceia.
O iogurte base pode ser comprado pronto no mercado ou feito em casa, e o CORREIO tem uma receita ensinando a prepará-lo. O mesmo vale para a granola, que também conta com sugestões de preparo caseiro para quem prefere uma versão artesanal.
O iogurte natural garante uma boa dose de proteínas e as bactérias benéficas do fermento lácteo, enquanto a versão integral preserva a gordura do leite, essencial para carregar vitaminas lipossolúveis como a A e a D. Já o maracujá entra com a acidez refrescante e fibras que ajudam na saciedade, enquanto as sementes adicionam uma textura crocante, tornando a receita simples, saborosa e fácil de manter no dia a dia.
Daniel Cady ensina receita de iogurte com maracujá
5 colheres de sobremesa (aproximadamente 3 colheres de sopa) de iogurte natural integral;
1 colher de sopa de mel de abelha;
1 polpa de maracujá com as sementes, a gosto;
1 colher de sopa de granola (opcional);
1 colher de chá de pólen de abelha (opcional).
Para começar, coloque o iogurte em uma tigela ou pote de sua preferência. A quantidade exata depende da sua fome no momento, mas a dica é começar com uma porção menor na dúvida. Em seguida, adicione o mel e misture bem até incorporar. Quem preferir ou precisar evitar o açúcar pode substituir o mel por algumas gotas de estévia.
O próximo passo é cortar o maracujá e despejar a polpa com as sementes por cima do iogurte, podendo deixar a fruta em camadas ou misturada ao creme, conforme o seu gosto. Para finalizar, acrescente a granola e o pólen de abelha, caso queira mais textura e nutrientes. O resultado é um preparo imediato que pode ser consumido na hora ou transportado facilmente em um potinho fechado.