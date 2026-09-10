AVENTURA

Daniel Cady realiza sonho de infância e embarca em travessia de veleiro até Recife

Em viagem de até quatro dias saindo de Salvador, nutricionista mostra rotina a bordo nas redes sociais

Kamila Macedo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 21:49

Daniel Cady viaja de veleiro com amigos em travessia de Salvador a Recife Crédito: Reprodução/Instagram

O nutricionista Daniel Cady compartilhou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (9), que embarcou em uma aventura para realizar um sonho de infância. Acompanhado de amigos, ele viaja a bordo do veleiro Nandu, saindo de Salvador, na Bahia, com destino a Recife, em Pernambuco. A expedição tem previsão de durar até quatro dias em alto-mar.

Antes do embarque, Daniel gravou um vídeo ainda no Terminal Náutico de Salvador para comentar sobre a aventura. "Hoje começa uma aventura que sonhei desde moleque", revelou. "São 23h, estou no Terminal Náutico, em Salvador, e vou entrar no veleiro com o nosso capitão Marcelão, um cara muito experiente, para quatro dias de navegação até Recife. Vai ter muita pescaria", detalhou Daniel.

No primeiro dia de viagem, o nutricionista mostrou como funciona a alimentação na embarcação. Ao amanhecer desta quinta-feira (10), ele registrou o café da manhã preparado pelo capitão Marcelo Brocchini: banana-da-terra, aipim, queijo e ovos cozidos. No entanto, a maioria enfrentava enjoos devido à instabilidade do mar. "Ninguém está aguentando comer muito. As meninas [estão] mareadas", comentou ao filmar três companheiras de viagem indispostas.

Daniel Cady embarca em veleiro com amigos em expedição de Salvador a Recife 1 de 14

Daniel também contou que ficou responsável pela pescaria e registrou o momento em que fisgou um atum, que virou o jantar da equipe. "A alegria da tripulação que não vai precisar comer miojo... Atum, o melhor de todos. Fresquinho e da melhor qualidade", garantiu.

Questionado pelos seguidores se costuma enjoar, ele afirmou que estava se sentindo bem, mas destacou que o maior desafio é permanecer dentro da cabine e conseguir dormir. "Depende do balanço, mas nos primeiros dois dias não tem como não enjoar um pouco. Meu problema é ficar dentro da cabine fechada", confessou. "Dormir é a parte mais desafiadora. O máximo que dormi foram quatro horas, mais alguns cochilos", ressaltou.

O nutricionista mencionou ainda que está aprendendo a velejar e explicou que todos ajudam nas tarefas a bordo. Sobre a organização do grupo, revelou que realizam um revezamento em turnos de quatro horas para dormir, garantindo que o barco siga navegando sem a necessidade de parar em terra firme.

Ele ainda prometeu continuar mostrando os próximos passos da travessia aos seguidores, que deve ser concluída entre este sábado (12) e domingo (13), com a chegada do grupo a Pernambuco.