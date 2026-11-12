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Daniel Cady recupera celular após assalto em São Paulo e revela tentativa de transferir R$ 200 mil

Ex-marido de Ivete Sangalo contou que foi surpreendido por um homem de moto ao sair de hotel; suspeito foi preso com três aparelhos, incluindo o iPhone do nutricionista

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 19:57

Daniel Cady recuperou o celular após ser assaltado em São Paulo e contou que criminosos tentaram movimentar R$ 200 mil de sua conta
Daniel Cady recuperou o celular após ser assaltado em São Paulo e contou que criminosos tentaram movimentar R$ 200 mil de sua conta Crédito: Reprodução

O nutricionista Daniel Cady publicou o primeiro vídeo após ser assaltado em São Paulo e contou que conseguiu recuperar o celular roubado. Em um desabafo nas redes sociais nesta quinta-feira (12), ele também revelou que criminosos tentaram retirar cerca de R$ 200 mil de sua conta bancária depois de terem acesso ao aparelho.

Segundo Cady, o assalto aconteceu quando ele saía de um hotel para encontrar um carro por aplicativo. Um homem em uma motocicleta se aproximou por trás e tomou o telefone de sua mão. “Foi muito rápido, não tive reação. Não consegui nem ver a placa”, relatou.

O nutricionista explicou que o dinheiro não chegou a ser perdido porque a gerente do banco desconfiou de uma ligação feita por alguém que se passava por ele. “O rapaz ligou para ela, ela percebeu que não era eu e me bloqueou”, contou.

Físico de Daniel Cady

Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady faz publicação com mensagem reflexiva por Reprodução/ Instagram
Daniel Cady, ex de Ivete Sangalo, exibe o abdômen trincado por Reprodução/Instagram
Daniel Cady, ex de Ivete Sangalo, exibe o abdômen trincado por Reprodução/Instagram
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
Daniel Cady curte o Carnaval 2026 em meio à natureza por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Ivete volta a comentar post de Daniel Cady em rede social por Reprodução
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Daniel Cady por Reprodução/Instagram

Além da ajuda da instituição financeira, Daniel destacou o apoio de um taxista que o acompanhou durante os procedimentos para recuperar o acesso ao banco e à linha telefônica. “Ele ficou comigo até o final, sem mesmo eu ter dinheiro. Me levou ao banco, à Vivo. Tive que providenciar tudo de novo”, disse.

O aparelho foi localizado depois que um policial entrou em contato com o nutricionista. Um suspeito de envolvimento no caso foi preso durante uma abordagem da Força Tática na Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo. De acordo com a polícia, ele estava com três celulares, entre eles o iPhone 17 Pro de Cady.

No vídeo, Daniel agradeceu ao sargento Maxwell Onorato e aos policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar de São Paulo pela atuação.

Ao final do relato, o nutricionista aproveitou a experiência para alertar os seguidores sobre os riscos de manter aplicativos bancários e cartões concentrados no celular. “Não sou um cara que fica de bobeira, mas me distraí. Isso tem acontecido muito em vários lugares e não tenham todos os aplicativos e cartões no seu celular porque, quando a gente perde, é uma dor de cabeça danada”, aconselhou.

Apesar do susto, Cady afirmou que está bem e reconheceu que teve sorte. “Tive muita sorte, mas não é todo mundo que também tem. Estou aqui, inteiro. Poderia ter sido muito pior”, concluiu.

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