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Daniel de Oliveira surge irreconhecível para viver homem que abandona a família em 'Lá na Minha Terra'

Ator passa por transformação para interpretar personagem com duas identidades

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:59

Daniel de Oliveira como Cesário Ávila/Severino Madeira em 'Lá na minha terra'
Daniel de Oliveira como Cesário Ávila/Severino Madeira em 'Lá na minha terra' Crédito: Beatriz Damy/Rede Globo

Daniel de Oliveira está de volta à televisão com um personagem cheio de segredos e dilemas. O ator é um dos destaques de 'Lá na Minha Terra', nova novela das seis da TV Globo que estreia no dia 9 de novembro. Na história, ele interpreta Severino, um trabalhador do campo que resolve largar tudo para trás e recomeçar a vida com outro nome na capital paulista.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo

‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Cap2 - cena 5 Rosenda (Dira Paes) e Damaso (Miguel RÃ´mulo) sobem uma picada e ouvem gritos de socorro. Rosenda manda Damaso procurar a irmÃ£, enquanto ela segue na direÃ§Ã£o dos gritos para ajudar. por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy
Lucy Alves e Danilo Mesquita no treinamento pa por Reprodução/Instagram
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‘Lá na Minha Terra’ tem cenas gravadas na Chapada Diamantina por Divulgação/TV Globo/Beatriz Damy

A reviravolta do personagem começa quando ele abandona a esposa, Rosenda, papel de Dira Paes, na pequena cidade de Lavra Seca. Ele some no mundo sem dar notícias e passa mais de 15 anos desaparecido. Ao chegar em São Paulo, adota o nome de Cesário, vira um empresário de sucesso e constrói uma nova vida ao lado de Ismália, vivida por Camila Morgado.

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Mesmo ganhando dinheiro e mudando completamente de estilo de vida, o remorso não deixa o personagem em paz. Severino vive arrependido por ter deixado a primeira família para trás, mas jurou para si mesmo que nunca mais pisaria em sua terra natal.  

A história é escrita por Mario Teixeira e tem direção de Allan Fiterman. Com essa mistura de romance, segredos e drama familiar, a novela chega para movimentar logo após o fim de 'A Nobreza do Amor'.

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