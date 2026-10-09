NOVA NOVELA DAS 6

Daniel de Oliveira surge irreconhecível para viver homem que abandona a família em 'Lá na Minha Terra'

Ator passa por transformação para interpretar personagem com duas identidades

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:59

Daniel de Oliveira como Cesário Ávila/Severino Madeira em 'Lá na minha terra' Crédito: Beatriz Damy/Rede Globo

Daniel de Oliveira está de volta à televisão com um personagem cheio de segredos e dilemas. O ator é um dos destaques de 'Lá na Minha Terra', nova novela das seis da TV Globo que estreia no dia 9 de novembro. Na história, ele interpreta Severino, um trabalhador do campo que resolve largar tudo para trás e recomeçar a vida com outro nome na capital paulista.

Lá na Minha Terra, nova novela da Globo 1 de 7

A reviravolta do personagem começa quando ele abandona a esposa, Rosenda, papel de Dira Paes, na pequena cidade de Lavra Seca. Ele some no mundo sem dar notícias e passa mais de 15 anos desaparecido. Ao chegar em São Paulo, adota o nome de Cesário, vira um empresário de sucesso e constrói uma nova vida ao lado de Ismália, vivida por Camila Morgado.

Mesmo ganhando dinheiro e mudando completamente de estilo de vida, o remorso não deixa o personagem em paz. Severino vive arrependido por ter deixado a primeira família para trás, mas jurou para si mesmo que nunca mais pisaria em sua terra natal.