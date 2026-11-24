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Daniel Erthal entrega podre de Sergio Hondjakoff e revela tapa na cara antes de A Fazenda 18

Ator negou ser amigo do colega de confinamento durante conversa com Thaíde

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 08:00

Daniel Erthal e Sérgio Hondjakoff na Fazenda 18 Crédito: Reprodução/Record

O ator Daniel Erthal contou na tarde desta segunda-feira (23) que já deu um tapa no rosto de Sergio Hondjakoff antes de os dois entrarem em A Fazenda 18. A revelação aconteceu durante um bate-papo com o cantor Thaíde no reality show da Record, momento em que o artista deixou claro que não é amigo do antigo colega de trabalho.

Daniel Erthal e Sérgio Hondjakoff são ex-malhação e estão na Fazenda 18 1 de 8

Segundo Erthal, a confusão aconteceu no saguão de um hotel, quando eles viajavam juntos com uma peça de teatro. O ator explicou que já estava sem paciência com as brincadeiras do colega e deu um aviso antes de partir para cima dele.

"Eu falei: 'Se ele fizer isso de novo, vou dar nele'. E aí, a gente entrando no hotel, saindo do elevador, ele pum! Caçou meu pé. Eu já voltei com um tapão", contou Erthal.

Além do tapa, Erthal disse que precisava buscar Hondjakoff em raves para que ele não faltasse às apresentações do teatro. O ator definiu aquela fase como "uma época terrível" do colega, mas disse que agora prefere olhar apenas para o jogo dentro da casa.

Os dois se afastaram quando Erthal voltou para o Rio de Janeiro para fazer uma novela. Depois disso, conversaram poucas vezes pela internet, motivo pelo qual o peão rejeita o rótulo de amigo próximo no programa: "Amigo não, amigo é outra parada", afirmou.

?Daniel fala sobre relação com Serginho fora do reality, conta que tinha que buscá-lo em raves para ir trabalhar e que já deu um tapa na cara do ator após o peão tentar derrubá-lo. #AFazenda https://t.co/ShaUQzB4Gi — Dantas (@Dantinhas) November 23, 2026

A decisão de expor problemas pessoais antigos não pegou bem para todo mundo na rede social X (antigo Twitter). Fãs do programa criticaram a atitude de Erthal e apontaram falta de coerência, lembrando que ele fica bravo quando o rival fala da sua vida pessoal fora do confinamento.