Daniel Radcliffe revela que não vai assistir à nova série de Harry Potter

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:19
Daniel Radcliffe contou que dificilmente vai acompanhar a nova série de 'Harry Potter', produzida pela HBO. Em entrevista à agência Associated Press, o ator inglês disse que já fez muitos trabalhos ligados à história criada por J.K. Rowling e que não tem o hábito de passar horas na frente da televisão.
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"Sinceramente, não sei se vou assistir. Já participei de muitas produções de Harry Potter e também não assisto muita televisão. Então, sabe, oito horas é muita coisa para assistir", falou o artista, que ficou famoso no mundo inteiro ao viver o personagem principal nos oito filmes da franquia.
Mesmo sem vontade de acompanhar a série, Radcliffe comentou a escolha dos jovens atores que vão fazer os papéis clássicos na TV. O astro, que entrou para o projeto original aos 11 anos de idade, pediu que os fãs deixem as crianças trabalharem sem a pressão das comparações com os filmes antigos.
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"Eu gostaria de não ser um fantasma espectral estranho na vida dessas crianças e simplesmente deixá-las seguir em frente", disse Radcliffe em entrevista ao site Screen Rant.
Na nova série da HBO, os três personagens principais serão feitos por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton no papel de Hermione Granger e Alastair Stout como Rony Weasley. A produção tem outros nomes no elenco e estreia marcada para o dia 25 de dezembro.