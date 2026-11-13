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Daniel Radcliffe revela que não vai assistir à nova série de Harry Potter

Astro dos oito filmes da franquia pediu que o público não compare o novo elenco com os atores antigos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:19

Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe Crédito: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Daniel Radcliffe contou que dificilmente vai acompanhar a nova série de 'Harry Potter', produzida pela HBO. Em entrevista à agência Associated Press, o ator inglês disse que já fez muitos trabalhos ligados à história criada por J.K. Rowling e que não tem o hábito de passar horas na frente da televisão.

Elenco da 2ª temporada de Harry Potter

Série de Harry Potter na HBO por Divulgação
Nick Frost é Hagrid por Divulgação
Arabella Stanton é Hermione por Divulgação
Amos Kitson é Duda Dursley por Divulgação
John Lithgow é Dumbledore por Divulgação
Lox Pratt é Draco Malfoy por Divulgação
Daneil Rigby and Bel Powley são os Dursley, tios de Harry por Divulgação
Alastair Stout é Ronnie Weasley por Divulgação
Paapa Essiedu como Severo Snape por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Nick Frost como Hagrid por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Lox Pratt como Draco Malfoy por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
John Lithgow como Albus Dumbledore por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Janet McTeer como Professora McGonagall por Divulgação/HBO/Aidan Monaghan
Warwick Davis como Filius Flitwick por Divulgação
1 de 14
Série de Harry Potter na HBO por Divulgação

"Sinceramente, não sei se vou assistir. Já participei de muitas produções de Harry Potter e também não assisto muita televisão. Então, sabe, oito horas é muita coisa para assistir", falou o artista, que ficou famoso no mundo inteiro ao viver o personagem principal nos oito filmes da franquia.

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Mesmo sem vontade de acompanhar a série, Radcliffe comentou a escolha dos jovens atores que vão fazer os papéis clássicos na TV. O astro, que entrou para o projeto original aos 11 anos de idade, pediu que os fãs deixem as crianças trabalharem sem a pressão das comparações com os filmes antigos.

Itens usados em 'Harry Potter' são leiloados

Harry Potter por Divulgação
O Pomo de Ouro, de Harry Potter por Divulgação
O Pomo de Ouro, de Harry Potter, no site do leilão por Reprodução/ewbank auctions
A Pedra Filosofal no site do leilão por Reprodução/ewbank auctions
Elenco dos filmes da saga Harry Potter por Reprodução
Harry Potter vai virar série com novo elenco por Reprodução
Harry Potter, Rony Weasley e Hermione por Reprodução
Cena de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' por Divulgação
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Harry Potter por Divulgação

"Eu gostaria de não ser um fantasma espectral estranho na vida dessas crianças e simplesmente deixá-las seguir em frente", disse Radcliffe em entrevista ao site Screen Rant.

Na nova série da HBO, os três personagens principais serão feitos por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton no papel de Hermione Granger e Alastair Stout como Rony Weasley. A produção tem outros nomes no elenco e estreia marcada para o dia 25 de dezembro.

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