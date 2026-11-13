SINCERÃO!

Daniel Radcliffe revela que não vai assistir à nova série de Harry Potter

Astro dos oito filmes da franquia pediu que o público não compare o novo elenco com os atores antigos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:19

Daniel Radcliffe Crédito: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Daniel Radcliffe contou que dificilmente vai acompanhar a nova série de 'Harry Potter', produzida pela HBO. Em entrevista à agência Associated Press, o ator inglês disse que já fez muitos trabalhos ligados à história criada por J.K. Rowling e que não tem o hábito de passar horas na frente da televisão.

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"Sinceramente, não sei se vou assistir. Já participei de muitas produções de Harry Potter e também não assisto muita televisão. Então, sabe, oito horas é muita coisa para assistir", falou o artista, que ficou famoso no mundo inteiro ao viver o personagem principal nos oito filmes da franquia.

Mesmo sem vontade de acompanhar a série, Radcliffe comentou a escolha dos jovens atores que vão fazer os papéis clássicos na TV. O astro, que entrou para o projeto original aos 11 anos de idade, pediu que os fãs deixem as crianças trabalharem sem a pressão das comparações com os filmes antigos.

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"Eu gostaria de não ser um fantasma espectral estranho na vida dessas crianças e simplesmente deixá-las seguir em frente", disse Radcliffe em entrevista ao site Screen Rant.