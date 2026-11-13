MÚSICA

Daniela Mercury e Anitta vencem o Grammy Latino 2026; confira todos os brasileiros premiados

Cerimônia realizada em Las Vegas reuniu nomes da música nacional no tapete vermelho e teve recorde da cantora espanhola Rosalía

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 14:09

Daniela Mercury e Anitta vencem no Grammy Latino 2026 Crédito: Reprodução/Instagram

O Brasil saiu com vários troféus do Grammy Latino 2026, realizado na noite desta quinta-feira (12), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Entre os premiados estão Anitta, que conquistou o primeiro gramofone dourado da carreira, e a cantora baiana Daniela Mercury, homenageada com um prêmio especial por Excelência Musical.

Daniela Mercury no Grammy Latino 2026 1 de 20

Anitta venceu na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com o disco 'EQUILIBRIVM', superando concorrentes como Luedji Luna, Marina Sena, Ludom e Jenni Mosello. Além de levar o prêmio, a carioca cantou no palco uma sequência de músicas do álbum, que fala sobre sua ligação com o Candomblé, trocando de um vestido branco para um vermelho durante o show.

Outros nomes da música nacional também foram premiados na cerimônia. Emicida ganhou como Melhor Álbum de Música Urbana em Língua Portuguesa, enquanto Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago levaram o troféu de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira ou Música Afro Portuguesa Brasileira.

Urias venceu na categoria de Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa pelo disco Carranca e agradeceu à cantora Liniker no discurso por ter "escancarado portas" para mulheres trans no evento. Já Johnny Hooker chorou ao vencer em Melhor Canção em Língua Portuguesa pela música Viver e Morrer de Amor na América Latina.

Antes da festa principal, Daniela Mercury também apresentou categorias na Premiere. O evento reuniu ainda outros artistas brasileiros, incluindo os baianos da banda Psirico, além de Ferrugem, Xande de Pilares, Zaynara e AJULLIACOSTA.

Anitta no Grammy Latino 2026 1 de 8

Entre os artistas de fora do Brasil, a cantora espanhola Rosalía ganhou seis das oito categorias em que concorria e bateu o recorde como a mulher que mais vezes venceu o prêmio de Álbum do Ano, desta vez pelo disco 'LUX', ela já havia ganhado em 2019 e 2022. No ranking geral, ela empata em segundo lugar com Alejandro Sanz e Juanes, atrás apenas de Juan Luis Guerra, que tem cinco vitórias.