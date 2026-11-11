MÚSICA

Daniela Mercury faz história como a primeira artista de axé homenageada pelo Grammy Latino

Aos 61 anos, a cantora baiana aproveitou para defender direitos autorais e a cultura de Salvador

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:26

Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura Crédito: Divulgação

Daniela Mercury alcançou uma marca histórica para a música brasileira na noite da última segunda-feira (9), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A baiana de 61 anos recebeu o Prêmio à Excelência Musical, homenagem especial concedida pela Academia Latina de Gravação, que organiza o Grammy Latino, aos artistas com carreira consolidada. O troféu consagrou Daniela como o primeiro nome da história do axé a ser condecorado nessa categoria.

Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 1 de 4

No palco, a cantora agradeceu à família, aos fãs e citou a companheira, a jornalista Malu Verçosa. Ela também fez questão de dedicar a conquista aos pioneiros do axé music que abriram portas antes dela.

A artista aproveitou para colocar a produção cultural da Bahia em pauta. "Sou precursora de um novo gênero da música brasileira: o Axé. Gênero este que quebrou recordes, dominou as rádios por mais de 30 anos, internacionalizou-se e continua a se renovar", afirmou a cantora durante a cerimônia.

Daniela frisou que as músicas de Carnaval carregam um histórico direto de protesto e sobrevivência. "O Axé é um gênero afro-baiano que traz muitas lutas em suas letras: a luta contra o racismo, contra a discriminação social, contra o fascismo e contra todo tipo de violência. O Axé é o canto da minha cidade, que tem a alegria como revolução", discursou a artista.

A cantora também cobrou regras de remuneração para os criadores em serviços digitais, exigindo transparência financeira das empresas de streaming. Ela ainda alertou sobre o impacto de novas ferramentas e defendeu limites para o uso de inteligência artificial nos países latinos: "A criatividade é humana e não há nada de mais genial que isso".

A relação de Daniela com o Grammy vem de longa data. O primeiro gramofone dourado da cantora chegou em 2007, quando venceu a categoria de álbum regional com o disco Balé Mulato ao Vivo.

Ao longo de quatro décadas de trabalho, a baiana soma 26 discos lançados e mais de 20 milhões de cópias vendidas pelo mundo. Em 1990, ela abriu caminhos ao se tornar a primeira mulher a puxar um bloco de Carnaval sozinha em Salvador, além de ajudar a criar o circuito Barra-Ondina, um dos trajetos mais tradicionais da folia.