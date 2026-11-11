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Daniela Mercury faz história como a primeira artista de axé homenageada pelo Grammy Latino

Aos 61 anos, a cantora baiana aproveitou para defender direitos autorais e a cultura de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:26

Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura Crédito: Divulgação

Daniela Mercury alcançou uma marca histórica para a música brasileira na noite da última segunda-feira (9), em Las Vegas, nos Estados Unidos. A baiana de 61 anos recebeu o Prêmio à Excelência Musical, homenagem especial concedida pela Academia Latina de Gravação, que organiza o Grammy Latino, aos artistas com carreira consolidada. O troféu consagrou Daniela como o primeiro nome da história do axé a ser condecorado nessa categoria.

Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026

Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação
Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação
Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação
Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação
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Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação

No palco, a cantora agradeceu à família, aos fãs e citou a companheira, a jornalista Malu Verçosa. Ela também fez questão de dedicar a conquista aos pioneiros do axé music que abriram portas antes dela.

A artista aproveitou para colocar a produção cultural da Bahia em pauta. "Sou precursora de um novo gênero da música brasileira: o Axé. Gênero este que quebrou recordes, dominou as rádios por mais de 30 anos, internacionalizou-se e continua a se renovar", afirmou a cantora durante a cerimônia.

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Daniela frisou que as músicas de Carnaval carregam um histórico direto de protesto e sobrevivência. "O Axé é um gênero afro-baiano que traz muitas lutas em suas letras: a luta contra o racismo, contra a discriminação social, contra o fascismo e contra todo tipo de violência. O Axé é o canto da minha cidade, que tem a alegria como revolução", discursou a artista.

A cantora também cobrou regras de remuneração para os criadores em serviços digitais, exigindo transparência financeira das empresas de streaming. Ela ainda alertou sobre o impacto de novas ferramentas e defendeu limites para o uso de inteligência artificial nos países latinos: "A criatividade é humana e não há nada de mais genial que isso".

A relação de Daniela com o Grammy vem de longa data. O primeiro gramofone dourado da cantora chegou em 2007, quando venceu a categoria de álbum regional com o disco Balé Mulato ao Vivo.

Ao longo de quatro décadas de trabalho, a baiana soma 26 discos lançados e mais de 20 milhões de cópias vendidas pelo mundo. Em 1990, ela abriu caminhos ao se tornar a primeira mulher a puxar um bloco de Carnaval sozinha em Salvador, além de ajudar a criar o circuito Barra-Ondina, um dos trajetos mais tradicionais da folia.

A maratona da cantora nos Estados Unidos segue firme. Daniela volta ao evento nesta quinta-feira (12), desta vez como uma das apresentadoras oficiais da cerimônia principal do Grammy Latino, com transmissão prevista para as 22h, no horário de Brasília.

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Tags:

Daniela Mercury Grammy Grammy Latino Grammy Latino 2026

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