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Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura

Cantora baiana escolheu uma produção vermelha com capa colorida para a cerimônia em Las Vegas; artista é a primeira representante do axé a conquistar o Prêmio à Excelência Musical

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 23:51

Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura
Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura Crédito: Divulgação

A cantora Daniela Mercury chamou atenção no tapete vermelho do Grammy Latino 2026 nesta segunda-feira (9), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Homenageada pela Academia Latina da Gravação, a artista escolheu um vestido vermelho acompanhado de uma capa colorida, assinado pelo estilista brasileiro Lino Villaventura.

Nas redes sociais, Daniela mostrou a produção antes da cerimônia e resumiu a expectativa em uma publicação: “Estou pronta”. A cantora recebe nesta edição o Lifetime Achievement Award, conhecido no Brasil como Prêmio à Excelência Musical.

A homenagem reconhece artistas que contribuíram de maneira significativa para a música latina ao longo da carreira. Daniela será a primeira representante do axé music a receber a distinção e a 22ª personalidade brasileira contemplada com o prêmio.

Daniela Mercury

Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação
Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação
Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação
Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação
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Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura por Divulgação

Ao anunciar a conquista, a baiana celebrou o reconhecimento de sua trajetória e a presença do gênero musical na premiação. “Hoje, recebo o Prêmio à Excelência Musical do @LatinGRAMMYs, a primeira vez que essa homenagem vai para uma artista do axé. A vida presta, a arte presta, o axé presta!”, escreveu.

Com mais de quatro décadas de carreira, Daniela ajudou a projetar o axé para além da Bahia, com músicas como “O Canto da Cidade”, “Swing da Cor” e “Rapunzel”. Em 2007, também conquistou um Grammy Latino com o álbum Balé Mulato, vencedor na categoria Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras.

Na quinta-feira (12), a cantora volta ao palco da premiação como uma das anfitriãs da Latin Grammy Premiere, ao lado de Lila Downs e Niña Pastori. A cerimônia antecede a festa principal e concentra a entrega da maior parte dos troféus da edição.

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