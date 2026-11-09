Daniela Mercury recebe homenagem no Grammy Latino 2026 com vestido de Lino Villaventura

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 23:51
A cantora Daniela Mercury chamou atenção no tapete vermelho do Grammy Latino 2026 nesta segunda-feira (9), em Las Vegas, nos Estados Unidos. Homenageada pela Academia Latina da Gravação, a artista escolheu um vestido vermelho acompanhado de uma capa colorida, assinado pelo estilista brasileiro Lino Villaventura.
Nas redes sociais, Daniela mostrou a produção antes da cerimônia e resumiu a expectativa em uma publicação: “Estou pronta”. A cantora recebe nesta edição o Lifetime Achievement Award, conhecido no Brasil como Prêmio à Excelência Musical.
A homenagem reconhece artistas que contribuíram de maneira significativa para a música latina ao longo da carreira. Daniela será a primeira representante do axé music a receber a distinção e a 22ª personalidade brasileira contemplada com o prêmio.
Daniela Mercury
Ao anunciar a conquista, a baiana celebrou o reconhecimento de sua trajetória e a presença do gênero musical na premiação. “Hoje, recebo o Prêmio à Excelência Musical do @LatinGRAMMYs, a primeira vez que essa homenagem vai para uma artista do axé. A vida presta, a arte presta, o axé presta!”, escreveu.
Com mais de quatro décadas de carreira, Daniela ajudou a projetar o axé para além da Bahia, com músicas como “O Canto da Cidade”, “Swing da Cor” e “Rapunzel”. Em 2007, também conquistou um Grammy Latino com o álbum Balé Mulato, vencedor na categoria Melhor Álbum de Música Regional ou de Raízes Brasileiras.
Na quinta-feira (12), a cantora volta ao palco da premiação como uma das anfitriãs da Latin Grammy Premiere, ao lado de Lila Downs e Niña Pastori. A cerimônia antecede a festa principal e concentra a entrega da maior parte dos troféus da edição.