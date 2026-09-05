Daniela Mercury terá baile à fantasia inédito no Carnaval de Salvador 2027, com direito a 12h de música; veja valores

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:28
Daniela Mercury vai abrir o Carnaval de Salvador em 2027 de uma maneira diferente. A cantora será a principal atração da quinta-feira de folia no Camarote Baiano, na Barra, com um baile à fantasia. Será o segundo ano consecutivo em que a artista se apresenta no espaço no primeiro dia oficial da festa. As informações são do jornalista Kadu Brandão, do iBahia.
A proposta permitirá que o público entre no camarote usando a própria fantasia ou opte pelo tradicional abadá. Os ingressos já estão à venda por R$ 759, com serviço all inclusive. A programação terá 12 horas de festa.
Mansão de Daniela Mercury
A presença de Daniela na quinta-feira foi considerada um acerto pelas produtoras responsáveis pelo camarote. Segundo informações divulgadas pela coluna de Kadu Brandão, a procura pela cantora ficou acima do esperado para o primeiro dia do Carnaval de Salvador.
Além de Daniela Mercury, o Camarote Baiano já confirmou outros artistas para diferentes dias da folia de 2027. Jau, Filhos de Jorge, Alinne Rosa, É o Tchan e Dub Dogz estão entre as atrações anunciadas.
Daniela chega ao Carnaval de 2027 após uma passagem de destaque pela folia deste ano. Em 2026, a cantora levou uma multidão às ruas ao som de "É Terreiro" e também venceu a categoria Melhor Look do Troféu De Hoje a Oito, promovido pelo iBahia, com 77,6% dos votos.