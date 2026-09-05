ESTOURADA

Daniela Mercury terá baile à fantasia inédito no Carnaval de Salvador 2027, com direito a 12h de música; veja valores

Rainha do Axé será atração da quinta-feira no Camarote Baiano, onde foliões poderão escolher entre usar fantasia ou o tradicional abadá

Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:28

Daniela Mercury será homenageada pelo Latin Grammy Crédito: Divulgação

Daniela Mercury vai abrir o Carnaval de Salvador em 2027 de uma maneira diferente. A cantora será a principal atração da quinta-feira de folia no Camarote Baiano, na Barra, com um baile à fantasia. Será o segundo ano consecutivo em que a artista se apresenta no espaço no primeiro dia oficial da festa. As informações são do jornalista Kadu Brandão, do iBahia.

A proposta permitirá que o público entre no camarote usando a própria fantasia ou opte pelo tradicional abadá. Os ingressos já estão à venda por R$ 759, com serviço all inclusive. A programação terá 12 horas de festa.

Mansão de Daniela Mercury 1 de 20

A presença de Daniela na quinta-feira foi considerada um acerto pelas produtoras responsáveis pelo camarote. Segundo informações divulgadas pela coluna de Kadu Brandão, a procura pela cantora ficou acima do esperado para o primeiro dia do Carnaval de Salvador.

Além de Daniela Mercury, o Camarote Baiano já confirmou outros artistas para diferentes dias da folia de 2027. Jau, Filhos de Jorge, Alinne Rosa, É o Tchan e Dub Dogz estão entre as atrações anunciadas.