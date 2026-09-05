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Daniela Mercury terá baile à fantasia inédito no Carnaval de Salvador 2027, com direito a 12h de música; veja valores

Rainha do Axé será atração da quinta-feira no Camarote Baiano, onde foliões poderão escolher entre usar fantasia ou o tradicional abadá

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 09:28

Daniela Mercury será homenageada pelo Latin Grammy
Daniela Mercury será homenageada pelo Latin Grammy Crédito: Divulgação

Daniela Mercury vai abrir o Carnaval de Salvador em 2027 de uma maneira diferente. A cantora será a principal atração da quinta-feira de folia no Camarote Baiano, na Barra, com um baile à fantasia. Será o segundo ano consecutivo em que a artista se apresenta no espaço no primeiro dia oficial da festa. As informações são do jornalista Kadu Brandão, do iBahia.

A proposta permitirá que o público entre no camarote usando a própria fantasia ou opte pelo tradicional abadá. Os ingressos já estão à venda por R$ 759, com serviço all inclusive. A programação terá 12 horas de festa.

Mansão de Daniela Mercury

Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
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Mansão de Daniela Mercury por Reprodução
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Mansão de Daniela Mercury por Reprodução

A presença de Daniela na quinta-feira foi considerada um acerto pelas produtoras responsáveis pelo camarote. Segundo informações divulgadas pela coluna de Kadu Brandão, a procura pela cantora ficou acima do esperado para o primeiro dia do Carnaval de Salvador.

Além de Daniela Mercury, o Camarote Baiano já confirmou outros artistas para diferentes dias da folia de 2027. Jau, Filhos de Jorge, Alinne Rosa, É o Tchan e Dub Dogz estão entre as atrações anunciadas.

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Daniela chega ao Carnaval de 2027 após uma passagem de destaque pela folia deste ano. Em 2026, a cantora levou uma multidão às ruas ao som de "É Terreiro" e também venceu a categoria Melhor Look do Troféu De Hoje a Oito, promovido pelo iBahia, com 77,6% dos votos.

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