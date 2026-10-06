ABUSOS

Danielle Winits revela que já sofreu vários tipos de violência: ‘Me curo ao longo do tempo’

Atriz interpreta psiquiatra em novela vertical e alerta sobre importância do tema abordado na trama sobre abuso psicológico em relacionamentos

Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 22:44

Danielle Winits interpreta médica em nova novela vertical do Globoplay Crédito: Reprodução | Instagram

Danielle Winits diz que já sofreu "vários tipos de violência" e defende que a importância de se abordar abusos contra mulheres, A fala da atriz aconteceu durante coletiva de lançamento da novelinha "Eu Não Era Louca, Era Casada", que estreou hoje no Globoplay.

‘Eu Não Era Louca, Era Casada’, nova novela vertical do Globoplay trouxe um debate muito importante sobre o gaslighting, tipo de abuso psicológico em que o agressor manipula informações para fazer a vítima duvidar da própria memória e sanidade mental.

Uma das atrizes que fazem parte do elenco da trama é Danielle Winits, que revelou já ter sofrido “vários tipos de violência”, durante coletiva de imprensa.

Na novelinha vertical, a atriz interpreta Regina, médica psiquiátrica que acompanha a saúde de Beatriz, protagonista vivida por Fernanda Rodrigues. “Eu, como mulher, já sofri vários tipos de violência. Vejo que é necessário, hoje em dia, colocar esse assunto dentro da dramaturgia. São luzes do que acontece de fato. Eu me curo ao longo do meu tempo devido a tantas violências que já sofri. Me sinto mais curada com esse trabalho”, disse Winits. Trama escrita por Ecila Pedroso é um thriller psicológico.