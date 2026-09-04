Dave Bautista exibe transformação radical para interpretar Kratos em 'God of War'; veja

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:34
O ator Dave Bautista, de 57 anos, usou as redes sociais para mostrar a transformação física que está enfrentando para dar vida ao semideus Kratos na aguardada série de 'God of War'. O ex-lutador de MMA e WWE assumiu o papel principal após o ator original, Ryan Hurst, sofrer uma lesão grave no bíceps durante as gravações, o que obrigou a produção da Amazon e da Sony a reformular o elenco e refilmar cenas.
Dave Baustita viverá Kratos em série de 'God of War'
Em publicações recentes, Bautista revelou que já está em sua terceira semana de treinos pesados focados no personagem, estimando precisar de mais dois meses para alcançar o físico ideal exigido pelo "Fantasma de Esparta". A escolha do astro de 'Guardiões da Galáxia' foi impulsionada justamente por sua estrutura corporal e experiência com papéis de forte exigência física, quesitos fundamentais para retratar o guerreiro robusto e musculoso dos videogames.
A adaptação em live-action seguirá os eventos dos títulos mais recentes da franquia, acompanhando Kratos e seu filho Atreus, interpretado por Callum Vinson, em uma jornada emocional para espalhar as cinzas de Faye. Na trama, enquanto o semideus tenta ensinar o garoto a dominar sua natureza divina, o menino o ajuda a resgatar sua humanidade, prometendo misturar ação intensa e drama familiar nas telas.