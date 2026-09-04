CINEMA

Dave Bautista exibe transformação radical para interpretar Kratos em 'God of War'; veja

Escolhido para substituir Ryan Hurst, o ator compartilhou detalhes de sua rotina intensa de treinos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:34

Dave Bautista foi escolhido para viver Kratos na série de God of War, após a saída de Ryan Hurst Crédito: Reprodução Redes Sociais/Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment

O ator Dave Bautista, de 57 anos, usou as redes sociais para mostrar a transformação física que está enfrentando para dar vida ao semideus Kratos na aguardada série de 'God of War'. O ex-lutador de MMA e WWE assumiu o papel principal após o ator original, Ryan Hurst, sofrer uma lesão grave no bíceps durante as gravações, o que obrigou a produção da Amazon e da Sony a reformular o elenco e refilmar cenas.

Dave Baustita viverá Kratos em série de 'God of War' 1 de 8

Em publicações recentes, Bautista revelou que já está em sua terceira semana de treinos pesados focados no personagem, estimando precisar de mais dois meses para alcançar o físico ideal exigido pelo "Fantasma de Esparta". A escolha do astro de 'Guardiões da Galáxia' foi impulsionada justamente por sua estrutura corporal e experiência com papéis de forte exigência física, quesitos fundamentais para retratar o guerreiro robusto e musculoso dos videogames.