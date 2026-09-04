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Dave Bautista exibe transformação radical para interpretar Kratos em 'God of War'; veja

Escolhido para substituir Ryan Hurst, o ator compartilhou detalhes de sua rotina intensa de treinos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 11:34

Dave Bautista foi escolhido para assumir Kratos na série de God of War, após a saída de Ryan Hurst durante as gravações
Dave Bautista foi escolhido para viver Kratos na série de God of War, após a saída de Ryan Hurst   Crédito: Reprodução Redes Sociais/Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment

O ator Dave Bautista, de 57 anos, usou as redes sociais para mostrar a transformação física que está enfrentando para dar vida ao semideus Kratos na aguardada série de 'God of War'. O ex-lutador de MMA e WWE assumiu o papel principal após o ator original, Ryan Hurst, sofrer uma lesão grave no bíceps durante as gravações, o que obrigou a produção da Amazon e da Sony a reformular o elenco e refilmar cenas.

Dave Baustita viverá Kratos em série de 'God of War'

Dave Baustita viverá Kratos em série de "God of War" por Reprodução/Instagram
Dave Baustita viverá Kratos em série de "God of War" por Reprodução/Instagram
Kratos enfrenta uma criatura em God of War Ragnarök, fase da franquia que levou o guerreiro espartano para o universo da mitologia nórdica por Divulgação/Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment
Kratos e Atreus aparecem em God of War Ragnarök, jogo que aprofunda a relação entre pai e filho no universo dos deuses nórdicos por Divulgação/Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment
Ryan Hurst aparece como Kratos ao lado de Callum Vinson, intérprete de Atreus, na primeira imagem oficial divulgada da série God of War por Divulgação/Prime Video
Dave Bautista foi escolhido para assumir Kratos na série de God of War, após a saída de Ryan Hurst durante as gravações por Reprodução Redes Sociais/Santa Monica Studio/Sony Interactive Entertainment
God of War Betrayal (2007) por Divulgação / IMDb
God of War II (2007) por Divulgação / IMDb
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Dave Baustita viverá Kratos em série de "God of War" por Reprodução/Instagram

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Em publicações recentes, Bautista revelou que já está em sua terceira semana de treinos pesados focados no personagem, estimando precisar de mais dois meses para alcançar o físico ideal exigido pelo "Fantasma de Esparta". A escolha do astro de 'Guardiões da Galáxia' foi impulsionada justamente por sua estrutura corporal e experiência com papéis de forte exigência física, quesitos fundamentais para retratar o guerreiro robusto e musculoso dos videogames.

A adaptação em live-action seguirá os eventos dos títulos mais recentes da franquia, acompanhando Kratos e seu filho Atreus, interpretado por Callum Vinson, em uma jornada emocional para espalhar as cinzas de Faye. Na trama, enquanto o semideus tenta ensinar o garoto a dominar sua natureza divina, o menino o ajuda a resgatar sua humanidade, prometendo misturar ação intensa e drama familiar nas telas.

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