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Davi Brito começa a cortar convidados do casamento com Emilly Araújo: entenda o motivo

Ex-BBB contou que número de pessoas ultrapassou a capacidade do espaço e terá que retirar nomes da celebração

Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 20:29

Davi Brito terá que cortar convidados do casamento com Emilly Araújo Crédito: Reprodução/Instagram

Davi Brito vai precisar fazer cortes na lista de convidados do casamento com Emilly Araújo, marcado para setembro. O ex-BBB revelou que a quantidade de pessoas ultrapassou o limite recomendado para o espaço e que alguns convidados terão que ficar de fora da celebração.

Segundo Davi, o problema aumentou depois que parte dos convidados incluiu acompanhantes na lista. A equipe responsável pelo local avaliou a situação e recomendou a redução do número de pessoas por questões de segurança, acomodação e circulação.

“Infelizmente extrapolou o número de pessoas no casamento. Terei que tirar alguns convidados, algumas pessoas. Não queria fazer isso, mas vou ter que fazer”, contou.

Davi Brito e Emilly Araújo provam roupas do casamento 1 de 4

A expectativa inicial do casal era reunir pelo menos 500 pessoas na festa. Diante da orientação dos responsáveis pela segurança do espaço, porém, Davi afirmou que precisará rever os planos.

Festa pode chegar a R$ 2,5 milhões

Mesmo com a lista menor, a celebração continuará grandiosa. Davi revelou que o orçamento inicialmente fechado para a festa ficou em R$ 1,5 milhão, mas estima que os gastos totais possam chegar a R$ 2,5 milhões com despesas adicionais.