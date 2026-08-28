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Davi Brito e Emily Araújo celebram aniversário em praça de alimentação de shopping de Salvador

Campeão do BBB e influenciadora fizeram aniversário juntos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14:58

Casal está prestes a se casar
Casal está prestes a se casar Crédito: Reprodução | Instagram

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, escolheu o Shopping da Bahia, em Salvador, para comemorar o seu aniversário de 24 anos, completos na última segunda-feira (24), na companhia da noiva Emily Araújo, de 23, e da enteada Helena, que completou 2 anos nesta quinta-feira (27) ao lado da mãe, Elisangela Brito.

No perfil do Instagram, Emilly agradeceu a Deus por completar mais um ano de vida ao lado de Davi Brito e se declarou para a família que esteve presente no momento especial. “Só gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. Minhas preciosidades”, escreveu na legenda do carrossel de fotos.

Davi Brito comemora aniversário em shopping de Salvador

Influenciador e noiva fizeram aniversário juntos por Reprodução | Instagram
Influenciador e noiva fizeram aniversário juntos por Reprodução | Instagram
Influenciador e noiva fizeram aniversário juntos por Reprodução | Instagram
Influenciador e noiva fizeram aniversário juntos por Reprodução | Instagram
Influenciador e noiva fizeram aniversário juntos por Reprodução | Instagram
Influenciador e noiva fizeram aniversário juntos por Reprodução | Instagram
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Influenciador e noiva fizeram aniversário juntos por Reprodução | Instagram

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O casal comemorou seus respectivos aniversários com bolo e decoração na praça de alimentação do centro comercial e brincadeiras no parque de diversões do local.

Tags:

Davi Brito Emily Araújo

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