VEJA FOTOS

Davi Brito e Emily Araújo celebram aniversário em praça de alimentação de shopping de Salvador

Campeão do BBB e influenciadora fizeram aniversário juntos

Felipe Sena

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14:58

Casal está prestes a se casar Crédito: Reprodução | Instagram

Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, escolheu o Shopping da Bahia, em Salvador, para comemorar o seu aniversário de 24 anos, completos na última segunda-feira (24), na companhia da noiva Emily Araújo, de 23, e da enteada Helena, que completou 2 anos nesta quinta-feira (27) ao lado da mãe, Elisangela Brito.

No perfil do Instagram, Emilly agradeceu a Deus por completar mais um ano de vida ao lado de Davi Brito e se declarou para a família que esteve presente no momento especial. “Só gratidão a Deus por tudo que ele tem feito. Minhas preciosidades”, escreveu na legenda do carrossel de fotos.

Davi Brito comemora aniversário em shopping de Salvador 1 de 9