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Davi Brito revela valor milionário de casamento com Emilly Araújo e diz que quase tudo foi pago: 'Três barão'

Casamento realizado em Salvador teve cerca de 300 convidados, segundo o ex-BBB, que afirmou que apenas uma pequena parte da festa foi feita por permuta

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:00

Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador
Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

Davi Brito revelou quanto desembolsou para realizar o casamento com a influenciadora Emilly Araújo. O campeão do BBB 24 afirmou que a celebração custou perto de R$ 3 milhões e garantiu que, apesar das brincadeiras que circularam nas redes sociais, apenas uma pequena parcela dos serviços foi conseguida por meio de permuta.

A cerimônia aconteceu no último sábado (5), em Salvador, e reuniu cerca de 300 convidados. Antes de viajar para a lua de mel em Dubai, Davi participou do Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, e falou sobre os gastos com a festa.

Confira bastidores do casamento de Davi Brito e Emilly Araujo

Casamento de Davi Brito e Emilly Araujo por Reprodução|Instagram
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Casamento de Davi Brito e Emilly Araujo por Reprodução|Instagram

"Logo no início, a galera zoou um pouquinho na minha cara, né? A galera começou a brincar, a dar risada... Também levei no clima (...) O que foi permuta foi só uma partezinha, sabe?", afirmou.

Ao revelar o valor total, o baiano contou que o investimento ficou próximo dos R$ 3 milhões. "A gente chegou perto de uns três barão [R$ 3 milhões]. Se casar hoje tá caro, se você quer dar uma coisa boa, né, fazer um casamento, uma festa, servir bem os convidados, pode ter certeza que vai sair nesse entorno aí", declarou.

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Frase do dia da Psicologia: 'Você começa a superar alguém quando deixa de perguntar se essa pessoa vai voltar e começa a pensar na vida que pode construir sem ela' - a reflexão inspirada em Viktor Frankl

Davi também destacou o cardápio servido aos convidados para justificar o alto investimento. "E lá no meu casamento, inclusive, a gente teve lagosta, camarão… Só teve coisa boa em cima da mesa. Eu não vi ninguém reclamando de nada", completou.

A revelação atualiza as estimativas que circulavam antes da cerimônia. O próprio portal LeoDias havia informado anteriormente que o casamento poderia custar aproximadamente R$ 2 milhões. A estrutura planejada envolveu fornecedores de diferentes segmentos, além das equipes responsáveis pela realização e cobertura da festa.

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