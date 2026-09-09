SEM PERMUTA

Davi Brito revela valor milionário de casamento com Emilly Araújo e diz que quase tudo foi pago: 'Três barão'

Casamento realizado em Salvador teve cerca de 300 convidados, segundo o ex-BBB, que afirmou que apenas uma pequena parte da festa foi feita por permuta

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 08:00

Davi Brito e Emilly Araújo apostam em alta-costura para o casamento em Salvador Crédito: Reprodução/Instagram

Davi Brito revelou quanto desembolsou para realizar o casamento com a influenciadora Emilly Araújo. O campeão do BBB 24 afirmou que a celebração custou perto de R$ 3 milhões e garantiu que, apesar das brincadeiras que circularam nas redes sociais, apenas uma pequena parcela dos serviços foi conseguida por meio de permuta.

A cerimônia aconteceu no último sábado (5), em Salvador, e reuniu cerca de 300 convidados. Antes de viajar para a lua de mel em Dubai, Davi participou do Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, e falou sobre os gastos com a festa.

Confira bastidores do casamento de Davi Brito e Emilly Araujo 1 de 68

"Logo no início, a galera zoou um pouquinho na minha cara, né? A galera começou a brincar, a dar risada... Também levei no clima (...) O que foi permuta foi só uma partezinha, sabe?", afirmou.

Ao revelar o valor total, o baiano contou que o investimento ficou próximo dos R$ 3 milhões. "A gente chegou perto de uns três barão [R$ 3 milhões]. Se casar hoje tá caro, se você quer dar uma coisa boa, né, fazer um casamento, uma festa, servir bem os convidados, pode ter certeza que vai sair nesse entorno aí", declarou.

Davi também destacou o cardápio servido aos convidados para justificar o alto investimento. "E lá no meu casamento, inclusive, a gente teve lagosta, camarão… Só teve coisa boa em cima da mesa. Eu não vi ninguém reclamando de nada", completou.